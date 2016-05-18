Больше комфорта для пациентов и врачей: завершают модернизацию Витебской детской областной больницы

Новости Беларуси. Ориентир – на здоровье. В Витебске завершают модернизацию детской областной больницы. Это часть масштабного клинического центра, работающего по принципу «все включено». Каскад обновленных больничных зданий дополнит трехэтажный терапевтический корпус, где смогут разместить больше сотни маленьких пациентов. Создание подобных медицинских комплексов – главный тренд отечественного здравоохранения последних лет.

Из городского поселка Оболь Шумилинского района Аня с мамой ежегодно приезжает в Витебск. Не в парк аттракционов и даже не на экскурсию: за очередной порцией здоровья. Лечение в детском клиническом центре на высоте, – отмечает мама.

Ирина Гончарова, мама:

Очень рады, что на сегодняшний день построился новый корпус. Очень надеемся, что там все условия в плане комфортабельности будут намного лучше.

В детской областной больнице – это часть масштабного клинического центра – модернизация идет уже не первый год. За это время здесь успели отремонтировать и оснастить новейшей техникой операционные, реанимацию, отделение для недоношенных детей и инфекционно-боксированное – для новорожденных. Сейчас все силы бросили на реконструкцию терапевтического корпуса, возраст которого отнюдь не детский – почти полвека.

Марина Бакланова, заведующий нефрологическим отделением Витебского областного детского клинического центра:

Ходим, убираем, моем, устраиваем субботники, приводим сюда членов своих семей, они нам все помогают. Это как единый порыв для такой благородной цели, чтобы и сотрудники, и наши маленькие пациенты с удовольствием находились в нашем стационаре. Чтобы эти замечательные условия пребывания сглаживали, наверное, тот негатив, который несут болезни.

С вводом обновленного корпуса снимется и ряд проблем. Сюда переедут неврологическое, аллергологическое и ряд других отделений, которые пока теснятся в одном здании. В палатах с комфортом будут находиться не больше четырех человек.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

Это новые корпуса, новое оборудование, новые условия для пациентов и их родителей, для врачей, медсестер. И это новые возможности.

Ирина Юнес, заместитель главного врача по педиатрической помощи Витебского областного детского клинического центра:

Размещение пациентов педиатрического профиля в отдельном здании позволит разделить потоки больных, уменьшить внутрибольничное инфицирование и уменьшить реинфекцию во время лечения среди пациентов стационара. Все виды помощи детскому населению будут собраны в одном месте.

Комфортнее станет и студентам. Разбросанные по всей больнице учебные комнаты двух педиатрических кафедр медуниверситета разместятся в одном здании. Здесь же – просторный лекционный зал, который совсем скоро строители уступят будущим врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это значит, уже через месяц здорово будет всем: и студентам, и медперсоналу, и, что самое главное, маленьким пациентам.