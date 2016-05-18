Новости Беларуси. В Беларуси создан профсоюз работников транспорта и коммуникаций. В него вошли три ранее отдельных подразделения. На объединительном съезде не раз подчеркивалось, что только мощный профсоюз может реально решать вопросы как по защите отдельных работников, так и по развитию отрасли в целом.

По такому пути идут и в других странах. Так, в Германии, где ранее действовали 22 отраслевых профсоюза, после реорганизации их стало в два раза меньше. Что касается нового профсоюза транспорта и коммуникаций, то он объединит интересы более 225 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня крайне важно объединить усилия. И надо сказать, что сегодня сильнее становится тот, кто объединяется, кто объединяет свои ресурсы и свои силы, что в результате, безусловно, поможет им стать более сильными и более влиятельными.