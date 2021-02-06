«Выбраться из кабинета и заняться спортом важно». Участники лыжных соревнований в Веснянке поделились впечатлениями

Новости Беларуси. Лыжная эстафета 6 февраля собрала минских чиновников. В составе команд – руководители и специалисты районных администраций города и Мингорисполкома. Дополнительным испытанием для участников стала морозная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому покорился пьедестал? За ходом гонки следила Юлия Стриго.

Мороз и солнце, день чудесный и спортивный. На одной из столичных лыжных трасс сегодня было многолюдно. Помимо постоянных лыжников-любителей, покорять трассу выстроились госслужащие.

Юлия Стриго, корреспондент:

Команд всего 10. Представлен каждый район столицы и сборная Мингорисполкома. Им предстоит пройти трассу в 4 километра. Сегодняшние соревнования покажут не только насколько хорошо чиновники владеют лыжами, но и их устойчивость перед погодой. Мороз дает о себе знать, так что проверим закаленность участников.

Подобные лыжные гонки проходят каждый год. Исключением стал прошлый, когда зима обошлась без снега. Для занятий спортом в городе есть все необходимое: в Минске десятки лыжных трасс, как натуральных, так и искусственных. Места для катания организованы в каждом районе.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Трасса прекрасная, хорошее настроение. Стало уже доброй традицией проводить у нас в городе между структурными подразделениями Мингорисполкома такие лыжные эстафеты, поэтому сегодня мы рады снова видеть всех участников, их приветствуем и думаем, что все получат удовольствие от этих соревнований. Сегодня все участники собрались на лыжероллерной трассе в Веснянке по проспекту Победителей. Еще перед началом старта атмосферу соревновательного духа создали болельщики.

Есть другие районы, которые более подготовленные, но это спорт, ничего не сделаешь. Кто-то должен быть сильнее, кто-то – слабее. Но мы все равно болеем за наш район.

Вы видите сами все, что происходит. Настроение вообще огонь. Насколько спорт все-таки важен для того, чтобы, во-первых, сплотить команду, а во-вторых, чтобы почувствовать себя здоровым и нужным, сильным, мощным.

Эстафета, как и принято, прошла в четыре этапа. Каждый участник должен был пройти 1 километр, после чего передать эстафету своему напарнику через касание. В таком виде соревнований важно разработать стратегию и распределить равномерно силы среди четырех членов команды. Кстати, интересное требование: в каждом составе обязательно присутствие лыжников-девушек.

Александра Мисюченко, главный специалист сектора по архитектуре Октябрьского района Минска:

Я думаю, выбраться из кабинета и заняться спортом – это вообще важно для человека. Потому что ты разгружаешься и морально, и физически. Готовились замечательно. К нам был представлен тренер, который обучал всем мелочам. Настроение тоже чудесное, как и погода. И желаю всем участникам только победы.

И если девушек команды старались ставить в середину эстафеты, то задавать ритм гонки и прокладывать первый лыжный путь приходилось крепким мужчинам. Сложнее пришлось тем, кто встал на лыжи впервые. Но что значит командная работа: даже при несерьезном падении рука помощи и поддержки не заставляла долго ждать.

Павел Тумас, заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Фрунзенского района Минска:

Мороз отличный. Тяжковато идти, конечно, но в целом хорошо. Солнце, погода отличная. Подбирали, чтобы более равномерно распределить силы по дистанции. То есть я задел сделал, сейчас девчонки должны поддержать, хотя бы не опуститься ниже, держаться где-то в середине. Но под конец нужно рывок дать, чтобы выиграть.

Победу своей команде принес Александр Дорохович. И это неудивительно. Заместитель председателя Мингорисполкома не раз говорил и собственным примером показывал: здоровый образ жизни должен быть в приоритете. Ежедневные утренние пробежки, велоспорт и увлечение лыжами дали свой результат.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Команда Минского горисполкома показала высокий результат. Конечно, эмоции переполняют. Для того чтобы показать высокий результат, нужно постоянно тренироваться, постоянно заниматься. «Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома