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«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома

06 февраля 2021 12:44
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Новости Беларуси. В субботу, 6 февраля, в Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций столицы и Мингорисполкома. На трассу вышли главы районов, их заместители и различные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-1

Такие соревнования уже стали традиционными. Исключением стал 2020 год, когда зима обошлась без снега. Сегодня же погода для участников лыжни стала дополнительным испытанием, понадобилась выносливость. Эстафета, как и принято, прошла в четыре этапа. Каждый участник должен был пройти 1 километр.

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-4

Поддержать команды пришли болельщики – коллеги, друзья, родственники.

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-7

Фрунзенский, Фрунзенский, Фрунзенский!

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-10

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Для того чтобы показать высокий результат, нужно постоянно тренироваться, постоянно заниматься. Поэтому, конечно же, я желаю всем. Результат сам не приходит, к нему надо идти. А такие мероприятия закаляют командный дух, помогают лучше работать, лучше понимать друг друга. Ну и, наверное, дают много положительных эмоций, с которыми наши государственные служащие потом идут и выполняют любые, даже самые непростые задачи.

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-13

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В этом году подготовили трассу, воспользовавшись благоприятным моментом. У нас в Минске это не единственная траса, и в Заводском районе, возле «Чижовка-Арены», подготовлена трасса, и в «Солнечной долине». Поэтому мы приглашаем всех жителей Минска активно проводить отдых на лыжных трассах. Залито 52 катка для занятий спортом на льду. Я думаю, что минчане в этом году воспользуются ситуацией.

«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома-16

Лучшим оказался состав команды Мингорисполкома, они взяли первое место. На второй позиции Заводской район, закрыл тройку лидеров Центральный. Как и в любых соревнованиях, победители получили заслуженные кубки и медали.

# Зимние виды спорта # общество # Александр Дорохович # Владимир Кухарев # Фотофакт

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