«Такие мероприятия закаляют командный дух». В Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций и Мингорисполкома

Новости Беларуси. В субботу, 6 февраля, в Минске прошла лыжная эстафета среди команд районных администраций столицы и Мингорисполкома. На трассу вышли главы районов, их заместители и различные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие соревнования уже стали традиционными. Исключением стал 2020 год, когда зима обошлась без снега. Сегодня же погода для участников лыжни стала дополнительным испытанием, понадобилась выносливость. Эстафета, как и принято, прошла в четыре этапа. Каждый участник должен был пройти 1 километр.

Поддержать команды пришли болельщики – коллеги, друзья, родственники.

Фрунзенский, Фрунзенский, Фрунзенский!

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Для того чтобы показать высокий результат, нужно постоянно тренироваться, постоянно заниматься. Поэтому, конечно же, я желаю всем. Результат сам не приходит, к нему надо идти. А такие мероприятия закаляют командный дух, помогают лучше работать, лучше понимать друг друга. Ну и, наверное, дают много положительных эмоций, с которыми наши государственные служащие потом идут и выполняют любые, даже самые непростые задачи.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В этом году подготовили трассу, воспользовавшись благоприятным моментом. У нас в Минске это не единственная траса, и в Заводском районе, возле «Чижовка-Арены», подготовлена трасса, и в «Солнечной долине». Поэтому мы приглашаем всех жителей Минска активно проводить отдых на лыжных трассах. Залито 52 катка для занятий спортом на льду. Я думаю, что минчане в этом году воспользуются ситуацией.