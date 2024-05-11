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Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации

11 мая 2024 12:20
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Выбрать будущее место учебы и работы для абитуриентов колледжей теперь стало еще проще. В Минске запустили приложение «Абитуриент». Через официальную информационную систему будущие студенты могут узнать не только самые актуальные профессии.

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации-1

Елена Черных, заведующий сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Здесь мы можем найти характеристику всех профессий, всех специальностей каждого учреждения образования. Можем посмотреть, какие проходные баллы были в прошлом году, чтобы мы смогли этих абитуриентов сориентировать по среднему проходному баллу. Здесь мы можем говорить о контрольных цифрах приема.

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации-4

Кроме того, выпускники 9-11 классов могут пройти специальный профориентационный тест. Задать интересующий вопрос, определиться с документами, необходимыми для поступления.

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации-7

Елена Черных:
Этот мобильный интернет-ресурс очень удобен. Ребенок, когда его пролистывает, можно зайти на любую страничку учреждения образования и получить полностью всю исчерпывающую информацию. Даже вплоть до того, что уровень разряда вы можете там получить. Вы можете посмотреть, где вы будете проходить производственную практику. На каком предприятии в дальнейшем вы будете трудиться, будете трудоустроены.

Подробности в сюжете.

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации-10

Приложение позволяет будущим студентам принять взвешенное и осознанное решение относительно выбора обучения и специальности. Найти ссылку на современный ресурс можно на сайте комитета по образованию в разделе «Вступительная кампания – 2024».

# Государственная политика в области образования # общество

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