Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации

Выбрать будущее место учебы и работы для абитуриентов колледжей теперь стало еще проще. В Минске запустили приложение «Абитуриент». Через официальную информационную систему будущие студенты могут узнать не только самые актуальные профессии.

Елена Черных, заведующий сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Здесь мы можем найти характеристику всех профессий, всех специальностей каждого учреждения образования. Можем посмотреть, какие проходные баллы были в прошлом году, чтобы мы смогли этих абитуриентов сориентировать по среднему проходному баллу. Здесь мы можем говорить о контрольных цифрах приема.

Кроме того, выпускники 9-11 классов могут пройти специальный профориентационный тест. Задать интересующий вопрос, определиться с документами, необходимыми для поступления.

Елена Черных:

Этот мобильный интернет-ресурс очень удобен. Ребенок, когда его пролистывает, можно зайти на любую страничку учреждения образования и получить полностью всю исчерпывающую информацию. Даже вплоть до того, что уровень разряда вы можете там получить. Вы можете посмотреть, где вы будете проходить производственную практику. На каком предприятии в дальнейшем вы будете трудиться, будете трудоустроены. Подробности в сюжете.