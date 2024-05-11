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Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске

11 мая 2024 11:55
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Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске. Капсулу с землей из мест захоронения членов экипажа крейсера «Варяг» разместили в крипте Храма-памятника Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске-1

В 1904-1905 годах на фронт ушло немало белорусов. Среди них – Григорий Захарович Ходосевич, уроженец Борисова. С началом войны с Японией он был мобилизован для прохождения службы в крепость «Порт-Артур». Наш соотечественник служил на миноносце «Страшный». После войны белорус решил остаться в Приморье. На месте хутора впоследствии возник город Артем. Сегодня Григория Ходосевича считают основателем и первым поселенцем города. Капсулу с места захоронения героя заложили в крипту Храма-памятника.

Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске-4

Валерий Холодилин, председатель совета ОО «Белорусский союз военных моряков»:
Те люди, которые идут на смерть, на подвиг, в тот момент не думают об этом. Но наверняка эти действа, закладка камня, воспоминания о них им помогают в загробной жизни, делается мир светлее. А для нас мы главную задачу ставим – воспитать в нашем поколении любовь к Родине, преданность и не бояться отдать жизнь во имя нее.

Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске-7

Валентин Ковальчук, руководитель артемовского отделения приморского отдела Русского географического общества:
Мы с вами, что называется, одной крови. Нас связывают столетия общей истории, воин и потерь. Мы это все пережили вместе. То, что называется русский мир, от Владивостока до Бреста. И очень символично, что мы сегодня икону привезли в Беларусь, которая своим покровом накрывает все пределы земли русской. От ее дальневосточных и до западных пределов.

Закладка капсул прошла в рамках конференции, посвященной участию воинов-белорусов в Русско-японской войне.

# Беларусь-Россия # общество

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