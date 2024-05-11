Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске. Капсулу с землей из мест захоронения членов экипажа крейсера «Варяг» разместили в крипте Храма-памятника Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1904-1905 годах на фронт ушло немало белорусов. Среди них – Григорий Захарович Ходосевич, уроженец Борисова. С началом войны с Японией он был мобилизован для прохождения службы в крепость «Порт-Артур». Наш соотечественник служил на миноносце «Страшный». После войны белорус решил остаться в Приморье. На месте хутора впоследствии возник город Артем. Сегодня Григория Ходосевича считают основателем и первым поселенцем города. Капсулу с места захоронения героя заложили в крипту Храма-памятника.

Валерий Холодилин, председатель совета ОО «Белорусский союз военных моряков»:

Те люди, которые идут на смерть, на подвиг, в тот момент не думают об этом. Но наверняка эти действа, закладка камня, воспоминания о них им помогают в загробной жизни, делается мир светлее. А для нас мы главную задачу ставим – воспитать в нашем поколении любовь к Родине, преданность и не бояться отдать жизнь во имя нее.