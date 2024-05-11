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«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске

11 мая 2024 11:20
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Быть готовым спасти жизнь. В Минске прошли завершающие занятия в рамках акции «Запусти сердце». За два месяца к проекту присоединились свыше 15 тысяч школьников по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске-1

Преподаватели всех медицинских вузов и колледжей с середины марта посещали учреждения образования, где рассказывали и показывали ребятам, как сохранить жизнь человеку до приезда медиков, обучали грамотному общению с диспетчером скорой помощи. Образовательный марафон носил и профориентационный характер. Школьники могли пообщаться с преподавателями медицинских вузов и колледжей, узнать о поступлении и задать все интересующие их вопросы.

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске-4

Иван Бомбешко, учащийся гимназии № 146 Минска:
Безусловно, я считаю, что данная акция является очень важной. В конце концов, нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому хоть мы и нечасто попадаем в такие ситуации, когда от нас, особенно учащихся 9-11-х классов, зависит чья-то жизнь. Но это не делает данные навыки бесполезными.

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске-7

Оксана Теслова, начальник Симуляционно-аттестационного центра высшего образования БГМУ:
Только лишь Белорусским государственным медицинским университетом обучено 3 223 ученика различных школ и гимназий, а всего их было 105. Ребятам мы даем и теоретическую часть, знания. Но наша самая главная направленность – научить их делать сердечно-легочную реанимацию.

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске-10

Финальное мероприятие проекта пройдет 18 мая на площадке «Минск-Арены». На него пригласят всех ребят, которые приняли участие в образовательном марафоне. Пройдут флешмобы и мастер-классы. Проект проводится в нашей стране впервые, но имеет все шансы стать традиционным. Положительных откликов масса.

# Здоровье # общество

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