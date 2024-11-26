Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании?

В Беларуси продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов на пост Президента. Мы продолжаем рассказывать о ходе электоральной кампании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикеты по сбору подписей организованы по всей стране. Чаще всего они размещены в достаточно людных местах. Оставив автограф в подписном листе, у избирателей есть возможность пообщаться с представителями инициативных групп и высказать свои пожелания к возможным участникам президентской гонки.

Кандидат в Президенты должен быть решительный, волевой. Его указания должны быть продуманные и проконтролируемые.

Кандидат в Президенты должен быть честным, должен иметь связь с народом. Он должен где-то общаться, выступать, чтобы не было так, что ты даже не знаешь, за кого голосуешь. Ты должен его видеть, он как-то участвовать в этом всем должен.

Кандидат в Президенты должен, во-первых, любить эту землю, людей, быть выходцем с этой земли.