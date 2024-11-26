Прямой эфир

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании?

26 ноября 2024 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов на пост Президента. Мы продолжаем рассказывать о ходе электоральной кампании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании? -2

Пикеты по сбору подписей организованы по всей стране. Чаще всего они размещены в достаточно людных местах. Оставив автограф в подписном листе, у избирателей есть возможность пообщаться с представителями инициативных групп и высказать свои пожелания к возможным участникам президентской гонки. 

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании? -4

Кандидат в Президенты должен быть решительный, волевой. Его указания должны быть продуманные и проконтролируемые.

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании? -6

Кандидат в Президенты должен быть честным, должен иметь связь с народом. Он должен где-то общаться, выступать, чтобы не было так, что ты даже не знаешь, за кого голосуешь. Ты должен его видеть, он как-то участвовать в этом всем должен.

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании? -8

Кандидат в Президенты должен, во-первых, любить эту землю, людей, быть выходцем с этой земли.

Выборы в Беларуси. Что ждут избиратели от участников президентской кампании? -10

Должен быть образованным, понимать всю суть экономики, как наш Президент.

Сбор подписей продлится по 6 декабря. Членам инициативных групп предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей за своего потенциального кандидата. Далее территориальные избирательные комиссии приступят к их проверке. 

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов
26 ноября 2024 10:50

Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов

Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками
26 ноября 2024 10:42

Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками

В Беларуси есть Гремячая криница! Вот где можно попробовать целебную воду
26 ноября 2024 09:44

В Беларуси есть Гремячая криница! Вот где можно попробовать целебную воду