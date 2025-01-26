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ЦИК: выборы Президента Беларуси признаны состоявшимися

26 января 2025 11:07
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Выборы Президента Беларуси состоялись. Явка перешагнула отметку в 50 % еще в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние данные в информационном центре ЦИК озвучил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Алексей Башан. 

ЦИК: выборы Президента Беларуси признаны состоявшимися-1

Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:
За два часа на избирательные участки по стране пришли более 620 тысяч избирателей. Позволю себе напомнить, что по состоянию на 10 утра явка была 47,56 %, то есть 9 % за два часа пришли и проголосовали. Что говорит о высокой активности наших граждан к выборам, к происходящему в стране политическому событию.

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# Выборы в Беларуси # Выборы # Президентские выборы

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