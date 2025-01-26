ЦИК: выборы Президента Беларуси признаны состоявшимися

Выборы Президента Беларуси состоялись. Явка перешагнула отметку в 50 % еще в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние данные в информационном центре ЦИК озвучил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Алексей Башан.
Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:
За два часа на избирательные участки по стране пришли более 620 тысяч избирателей. Позволю себе напомнить, что по состоянию на 10 утра явка была 47,56 %, то есть 9 % за два часа пришли и проголосовали. Что говорит о высокой активности наших граждан к выборам, к происходящему в стране политическому событию.
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