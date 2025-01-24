Слово «батька» не нуждается в переводе на другие языки – Эйсмонт

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Слово «батька» на русский язык, да и на другие любые языки мира не то, что не переводится, оно в переводе не нуждается. И так ведь Президента уже много-много лет называют не только в нашей стране, но и в очень многих странах мира. «Батька» – это самый настоящий, очень сильный белорусский бренд.

И все понимают, не только белорусы. Белорусы – у них это уже где-то на подсознании, на генетическом уровне. Батька – это тот человек, который будет со своими детьми говорить абсолютно прямо и как есть. Если нужно за что-то пожурить или даже покритиковать, если нужно что-то расставить на свои места, причем достаточно редко, мы знаем, что всегда это будет сделано.