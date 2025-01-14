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В Беларуси проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты

14 января 2025 18:07
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Наша страна на пороге важной даты. Выборы Президента Беларуси пройдут 26 января. Досрочное голосование стартует 21-го числа. 

Участковые комиссии в эти дни работают в режиме дежурства. В определенные часы лично или по телефону можно обратиться по всем интересующим вопросам о процессе голосования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты-2

Списки избирателей сформированы на основании данных регистра населения и других информационных ресурсов. Это облегчает работу комиссий и позволяет использовать наиболее актуальные сведения. 

В Беларуси проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты-4

Андрей Петухов, председатель участковой комиссии № 39 Центрального района Минска:
Наша комиссия работает в штатном режиме с 10-го числа. Граждане, которые желают узнать, есть ли они в списках, приходят, предъявляют документ, паспорт или документ, который уже предписан Центральной избирательной комиссией, и уточняют наличие в списках себя. С 21-го числа они могут прийти досрочно проголосовать, а 26-го – день основного голосования.

Сейчас в рамках агитации проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты. Они призваны ближе познакомиться с предвыборными программами, дают возможность задать интересующие вопросы.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси

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