В Беларуси проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты

Участковые комиссии в эти дни работают в режиме дежурства. В определенные часы лично или по телефону можно обратиться по всем интересующим вопросам о процессе голосования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Списки избирателей сформированы на основании данных регистра населения и других информационных ресурсов. Это облегчает работу комиссий и позволяет использовать наиболее актуальные сведения.

Андрей Петухов, председатель участковой комиссии № 39 Центрального района Минска:

Наша комиссия работает в штатном режиме с 10-го числа. Граждане, которые желают узнать, есть ли они в списках, приходят, предъявляют документ, паспорт или документ, который уже предписан Центральной избирательной комиссией, и уточняют наличие в списках себя. С 21-го числа они могут прийти досрочно проголосовать, а 26-го – день основного голосования.

Сейчас в рамках агитации проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты. Они призваны ближе познакомиться с предвыборными программами, дают возможность задать интересующие вопросы.