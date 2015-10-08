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Выборы-2015. В чем заключается работа наблюдателя?

08 октября 2015 10:20
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Уже третий день пройдет в Беларуси под знаком досрочного голосования. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность выборов, традиционно в этом процессе участвует огромное количество национальных наблюдателей. Так, в этом году аккредитацию получили более 37 тыс. человек. Это представители различных трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений и граждан.

К слову, уже сейчас мониторинг на участках для голосования идёт полным ходом.

Мы решили выяснить, в чем же заключается работа наблюдателя?

# общество # Выборы в Беларуси # Фотофакт

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