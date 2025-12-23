«Выбор есть, и потребитель доволен». Политолог рассказал, как работает параллельный импорт

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда создавался ЕАЭС, западники сразу противопоставили его европейскому выбору, хотя смысл был не в том, чтобы от кого-то отгораживаться. Мы и сегодня стремимся торговать с Европой, но вопрос в условиях этой торговли.

Регламенты ЕАЭС – это списки того, что мы импортируем, на каких условиях и с какими пошлинами, а взамен получаем свободный доступ на рынок союзников. Например, на импортные автомобили вводятся пошлины, чтобы защитить свои автозаводы.

И когда создавался ЕАЭС, западники рассказывали, что так лоббируются интересы только российского производителя. Что было одной из точек, чтобы настраивать белорусов против. А в реальности мы с помощью заградительных пошлин поддержали свой белорусский автозавод, который сегодня ориентирован в первую очередь на российский рынок.

Поэтому ЕАЭС – это не союз в интересах какой-то одной страны. Это рынок с общими правилами игры. Больше сделок – больше товарооборот. И если раньше речь шла об энергетике, промышленности и сырье, то сегодня с помощью маркетплейсов обычные граждане могут заказать любой товар из любого региона ЕАЭС.