«Выбор есть, и потребитель доволен». Политолог рассказал, как работает параллельный импорт

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда создавался ЕАЭС, западники сразу противопоставили его европейскому выбору, хотя смысл был не в том, чтобы от кого-то отгораживаться. Мы и сегодня стремимся торговать с Европой, но вопрос в условиях этой торговли.
Регламенты ЕАЭС – это списки того, что мы импортируем, на каких условиях и с какими пошлинами, а взамен получаем свободный доступ на рынок союзников. Например, на импортные автомобили вводятся пошлины, чтобы защитить свои автозаводы.
И когда создавался ЕАЭС, западники рассказывали, что так лоббируются интересы только российского производителя. Что было одной из точек, чтобы настраивать белорусов против. А в реальности мы с помощью заградительных пошлин поддержали свой белорусский автозавод, который сегодня ориентирован в первую очередь на российский рынок.
Поэтому ЕАЭС – это не союз в интересах какой-то одной страны. Это рынок с общими правилами игры. Больше сделок – больше товарооборот. И если раньше речь шла об энергетике, промышленности и сырье, то сегодня с помощью маркетплейсов обычные граждане могут заказать любой товар из любого региона ЕАЭС.
Андрей Лазуткин:
То же самое касается туризма. Когда Европа закрылась, турпотоки ушли в страны ЕАЭС, где нет языкового барьера, виз и хорошее отношение к нашим гражданам. Также союзники по ЕАЭС помогли нам организовать параллельный импорт. Несмотря на все запреты, у нас продаются американские телефоны и европейские запчасти. Хотя таковы они только по названию. Сделаны в Китае, а растаможены в Кыргызстане или Армении.
Тем не менее выбор есть, и потребитель доволен. То есть из-за санкций ЕАЭС стал ближе, нужнее и понятнее простому человеку. Это уже не только вопросы нефти, газа и промышленности, как было ранее. Но есть и вызов для следующей пятилетки. Это ситуация, если санкции будут отменять частично.
Например, Запад может снимать определенные санкции с российских предприятий и оставлять под санкциями такие же белорусские активы. Или наоборот. Самый яркий пример – это калий и нефть. Где американцы одной рукой вроде бы снимают с нас санкции, а другой пытаются создать противоречия с Россией на внешних рынках.
Поэтому нужно поддерживать доверие друг к другу и сверять часы с союзниками на таких встречах. И быть готовыми, что после снятия санкций Трамп и его команда по отдельности будут искать подходы к каждому члену ЕАЭС, предлагая некие особые условия. Потому что интеграция интеграции рознь.
Перед глазами пример Евросоюза, когда интеграция разных по уровню развития, объема рынка и населения государств работает в одни ворота, в пользу более сильных экономик. Из слабых выкачивают ресурсы, а взамен дают небольшое содержание правящей группе, которую еще искусственно делят. Германия заигрывает с одними, американцы – с другими, и в той же Польше и Литве годами нет единства с момента вступления в ЕС. Разделяй и властвую, вопрос только для чего?
Подробнее в видео.