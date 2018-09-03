Выбираем зонтик: «Это как автомобиль – всё зависит от комплектации»

Новости Беларуси. Как выбрать зонтик, показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какому зонту лучше отдать предпочтение: в виде трости или складному?

Виталий Малиновский, владелец зонтов:

Конечно, самым надёжным зонтиком будет трость, потому что у него цельный стержень и цельная спица, нет лишних изломов и перегибов, а также нет лишнего количества клёпок. В отличие от трости, здесь присутствуют 3 сложения — принцип телескопической удочки, в трости такого нет, поэтому трость будет гораздо устойчивее, нежели зонтик в три сложения.