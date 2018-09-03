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Выбираем зонтик: «Это как автомобиль – всё зависит от комплектации»

03 сентября 2018 07:10
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Новости Беларуси. Как выбрать зонтик, показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какому зонту лучше отдать предпочтение: в виде трости или складному?

Виталий Малиновский, владелец зонтов:
Конечно, самым надёжным зонтиком будет трость, потому что у него цельный стержень и цельная спица, нет лишних изломов и перегибов, а также нет лишнего количества клёпок. В отличие от трости, здесь присутствуют 3 сложения — принцип телескопической удочки, в трости такого нет, поэтому трость будет гораздо устойчивее, нежели зонтик в три сложения.

Выбираем зонтик: «Это как автомобиль – всё зависит от комплектации» -1

При выборе этого аксессуара, на что следует обратить внимание, в первую очередь?

Зонтик это как автомобиль – всё зависит от комплектации. Может быть большое количество разнообразных тканей. Чем дороже материалы, которые используются для зонта, тем и дороже зонтик.

Выбираем зонтик: «Это как автомобиль – всё зависит от комплектации» -4

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