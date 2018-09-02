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Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района

02 сентября 2018 20:34
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Новости Грузии. У Тамары Алексеевны семеро внуков и четверо правнуков. Вместе сажают на даче в Аджарии картошку и мандарины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Скоро соберут урожай и будут отмечать с драниками бриллиантовую свадьбу.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -1

А началось всё в родном поселке Энергетиков Дзержинского района. Здесь служил будущий муж Шукры Думбадзе. Влюбился на танцах в черноокую белоруску однажды и навсегда.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -4

Тамара Думбадзе-Жакова:
Мой внук привез из Беларуси 9 саженцев березки. Будем сок пить.

Я так прижилась, что когда еду на мою родину, одну-две недели побуду и уже обратно хочется вернуться в свой дом, где я создала свою семью.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -7

Любовь к Беларуси передалась и внукам. Джаба и Нодар открыли свой бизнес: привозят в Батуми наши соки, а в Минск везут лаваш. К слову, грузины очень любят наш шоколад и молочку. Мороженое и йогурты не успевают завозить.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -10

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -12

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -14

Катерина Кахидзе, товаровед:
Это у нас очень популярно. Я очень люблю сметанку.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -17

А белорусам по вкусу аджарские специи, вино и фрукты. Для местных торговцев они долгожданные гости.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -20

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -22

Михаил Мутидзе, продавец:
Беларусь – самый партнер республики нашей для Грузии. Очень уважаемые.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -25

Мераб Ломтадзе, продавец, винодел:
Белорусов много было в гостях. Регион Рача, где эта хванчкара растет. Единственное вино в Грузии, у которого природная сладость. Это любимое вино Сталина.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -28

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -30

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -32

О культуре виноделия Нодар Шервашидзе может рассказывать часами. Его предки выращивали виноград у Арсианского хребта еще 500 лет назад. И сегодня он с душой выхаживает 23 сорта! Традиционная рецептура передалась по наследству, а через винный погреб только в 2017 году прошло больше 7000 туристов!

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -35

Нодар Шервашидзе, винодел:
Красные полусладкие, особенность – это лечебное вино. Выпиваете 100-150 граммов – это практически лекарство против холестерина.

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -38

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района -40

# Беларусь-Грузия # общество # Фотофакт

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