Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района

Новости Грузии. У Тамары Алексеевны семеро внуков и четверо правнуков. Вместе сажают на даче в Аджарии картошку и мандарины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Скоро соберут урожай и будут отмечать с драниками бриллиантовую свадьбу.

А началось всё в родном поселке Энергетиков Дзержинского района. Здесь служил будущий муж Шукры Думбадзе. Влюбился на танцах в черноокую белоруску однажды и навсегда.

Тамара Думбадзе-Жакова:

Мой внук привез из Беларуси 9 саженцев березки. Будем сок пить. Я так прижилась, что когда еду на мою родину, одну-две недели побуду и уже обратно хочется вернуться в свой дом, где я создала свою семью.

Любовь к Беларуси передалась и внукам. Джаба и Нодар открыли свой бизнес: привозят в Батуми наши соки, а в Минск везут лаваш. К слову, грузины очень любят наш шоколад и молочку. Мороженое и йогурты не успевают завозить.

Катерина Кахидзе, товаровед:

Это у нас очень популярно. Я очень люблю сметанку.

А белорусам по вкусу аджарские специи, вино и фрукты. Для местных торговцев они долгожданные гости.

Михаил Мутидзе, продавец:

Беларусь – самый партнер республики нашей для Грузии. Очень уважаемые.

Мераб Ломтадзе, продавец, винодел:

Белорусов много было в гостях. Регион Рача, где эта хванчкара растет. Единственное вино в Грузии, у которого природная сладость. Это любимое вино Сталина.

О культуре виноделия Нодар Шервашидзе может рассказывать часами. Его предки выращивали виноград у Арсианского хребта еще 500 лет назад. И сегодня он с душой выхаживает 23 сорта! Традиционная рецептура передалась по наследству, а через винный погреб только в 2017 году прошло больше 7000 туристов!