Выбираем шаурму. Что важно знать при покупке популярного блюда?

Марта Марудова:

В среднем небольшая шаурма – от 300 до бесконечности, в зависимости от того, что туда кладется. Если мы, например, берем куриную шаурму – мясо менее калорийное. Если мы берем, например, свиную, баранину, да с заправочкой майонезом, то калорийность может быть просто бомбической. Человек фактически половину дневной нормы рациона съедает. Когда зачастую шаурма не рассматривается как прием пищи. Шаурма – это какой-то перекус на ходу. Если человек заточен на снижение веса, ему крайне важно вес удерживать или сбрасывать, то, конечно, мы должны понимать, что шаурма – это далеко не самый диетический продукт.