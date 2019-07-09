Выбираем шаурму. Что важно знать при покупке популярного блюда?
Восточный рецепт. Чем грозит покупка шаурмы на улице, рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Ксения Замулко, корреспондент СТВ:
Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – неделю назад я отравилась шаурмой. Из-за чего могла произойти такая ситуация?
Марта Марудова, диетолог:
Верю, что отравились. Это, к сожалению, нередкий случай, потому что шаурма – это продукт, который находится в группе риска. То мясо, которое используется там, зачастую не самое свежее. В жаркую погоду оно находится на улице, насекомые рядом. Производители начинают маскировать не очень свежий продукт соусами и майонезными заправками. И все это вместе приводит к тому, что начинают пополняться пациентами отделения экстренной хирургии либо инфекционные больницы. Зачастую поедание такой шаурмы приходится расхлебывать длительное время, потому что лечение дорогостоящее и продолжительное.
Ксения Замулко:
Если мы говорим о калорийности шаурмы, то это у нас стандартный пакет – это мясо, майонез, кетчуп, какие-то овощи, лаваш. Сколько примерно по калоражу составляет в среднем такая шаурма?
Марта Марудова:
В среднем небольшая шаурма – от 300 до бесконечности, в зависимости от того, что туда кладется. Если мы, например, берем куриную шаурму – мясо менее калорийное. Если мы берем, например, свиную, баранину, да с заправочкой майонезом, то калорийность может быть просто бомбической. Человек фактически половину дневной нормы рациона съедает. Когда зачастую шаурма не рассматривается как прием пищи. Шаурма – это какой-то перекус на ходу. Если человек заточен на снижение веса, ему крайне важно вес удерживать или сбрасывать, то, конечно, мы должны понимать, что шаурма – это далеко не самый диетический продукт.
Ксения Замулко:
Вы бы согласились шаурму съесть с улицы?
Марта Марудова, диетолог:
Нужно смотреть, как человек ее готовит. Должны быть прекрасные гигиенические условия – перчатки обязательно, свежее мясо, минимум составляющих. И в шаурму я бы обязательно попросила не класть мне соус, не добавлять мне майонезные заправки. Потому что это однозначно увеличивает калораж и делает его крайне неполезным. Хотя, безусловно вкусно. Поэтому попробовать можно. И если мы найдем такую шаурму, будет хорошо.