В Instagram можно будет скрывать отдельные комментарии

Новости мира. В Instagram появятся новые функции для защиты пользователей от онлайн-травли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В популярной соцсети заработает механизм, который будет определять, какую лексику использует пользователь в своих публикациях или комментариях. Если пост будет расценен как оскорбительный, то его автору предложат изменить его.