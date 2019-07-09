В Instagram можно будет скрывать отдельные комментарии

Новости мира. В Instagram появятся новые функции для защиты пользователей от онлайн-травли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Instagram появятся новые функции для защиты пользователей от онлайн-травли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В популярной соцсети заработает механизм, который будет определять, какую лексику использует пользователь в своих публикациях или комментариях. Если пост будет расценен как оскорбительный, то его автору предложат изменить его.
Еще одним новшеством станет возможность скрыть комментарии. Эта функция позволит пользователям не показывать чужие оскорбительные записи под своими публикациями. Видеть их будут только владелец аккаунта и его обидчик. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.