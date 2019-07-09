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В Instagram можно будет скрывать отдельные комментарии

09 июля 2019 08:23
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Новости мира. В Instagram появятся новые функции для защиты пользователей от онлайн-травли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Instagram можно будет скрывать отдельные комментарии-1

В популярной соцсети заработает механизм, который будет определять, какую лексику использует пользователь в своих публикациях или комментариях. Если пост будет расценен как оскорбительный, то его автору предложат изменить его.

В Instagram можно будет скрывать отдельные комментарии-4

Еще одним новшеством станет возможность скрыть комментарии. Эта функция позволит пользователям не показывать чужие оскорбительные записи под своими публикациями. Видеть их будут только владелец аккаунта и его обидчик. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.

# Интернет # общество # Фотофакт

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