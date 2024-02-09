Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»

Выбираем будущее вместе! К информационно-просветительскому проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ» присоединился Беларусбанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В молодежной инициативе приняли участие работники и ветераны финансового учреждения. Они заполнили почтовые карточки и направили их родным и близким. Отметим, Беларусбанк принимает активное участие в текущей электоральной кампании. Кандидатами в депутаты различных уровней выдвинуты 42 сотрудника.

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления Беларусбанка:

В преддверии большого политического события – единого дня голосования – мы проводим встречи с коллективом, ветеранами банка для формирования активной гражданской позиции. Буквально недавно мы провели диалоговую площадку. Как член Совета Республики, как руководитель банка я считаю, что такие встречи обязательно мы должны проводить. Мы на них обсуждаем разные вопросы. Но именно здесь, на таких диалоговых площадках, мы формируем будущее нашей страны.

Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:

Это очень важно, потому что мы собрались все вместе. Ветераны участвуют в избирательных комиссиях, участвуют как наблюдатели.