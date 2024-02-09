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Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»

09 февраля 2024 17:54
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Выбираем будущее вместе! К информационно-просветительскому проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ» присоединился Беларусбанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»-1

В молодежной инициативе приняли участие работники и ветераны финансового учреждения. Они заполнили почтовые карточки и направили их родным и близким.

Отметим, Беларусбанк принимает активное участие в текущей электоральной кампании. Кандидатами в депутаты различных уровней выдвинуты 42 сотрудника.

Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»-4

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления Беларусбанка:
В преддверии большого политического события – единого дня голосования – мы проводим встречи с коллективом, ветеранами банка для формирования активной гражданской позиции. Буквально недавно мы провели диалоговую площадку. Как член Совета Республики, как руководитель банка я считаю, что такие встречи обязательно мы должны проводить. Мы на них обсуждаем разные вопросы. Но именно здесь, на таких диалоговых площадках, мы формируем будущее нашей страны.

Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»-7

Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:
Это очень важно, потому что мы собрались все вместе. Ветераны участвуют в избирательных комиссиях, участвуют как наблюдатели.

Выбираем будущее вместе! Беларусбанк присоединился к проекту ЦИК «Паштоўка.БЕЛ»-10

В преддверии единого дня голосования открылась выставка творческих работ ветеранов банка. Она раскрывает не только созидающий потенциал бывших сотрудников, но и активную жизненную и гражданскую позиции.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Виктор Ананич # Надежда Ермакова

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