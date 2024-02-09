Имя советского танкиста Зиновия Колобанова присвоили 26-й школе Минска

Увековечить в памяти подвиги героев Великой Отечественной войны. Имя советского танкиста Зиновия Колобанова присвоили столичной 26-й школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На торжественную церемонию приехали потомки бойца. Они поделились воспоминаниями о своем родственнике, рассказали о его подвигах младшему поколению. После школе передали табличку, которую закрепят на фасаде здания. Зиновий Колобанов родился в 1910 году в России. Прославился тем, что в 41-м его экипаж подбил 22 танка противника.

Андрей Колобанов: Дед очень мало рассказывал про войну интересных или радостных историй. Это тяжелая вещь, и, конечно, он всегда относился к своим воспоминаниям с достаточно большой болью, потому что он понимал, сколько людей были ранены, сколько погибли в той войне.

Ирина Волченкова, директор средней школы № 26 имени З.Г. Колобанова:

Имя героя Колобанова, его подвиг занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Изучают его подвиг в академиях военных, изучают этот тактический бой, благодаря которому враг не прошел в Ленинград в 41-м году.

В честь Зиновия Колобанова в школе открыта музейная комната. В ней размещена вся информация о советском герое. Это не только исторические сводки и факты, но и личные вещи, переданные родственниками танкиста.