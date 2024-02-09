Что такое STEM-классы? Рассказываем, как в школах Минской области обучают IT-специалистов
Развитие IT-отрасли. Школы Минской области продолжают активно внедрять робототехнику и информатику в образовательный процесс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе созданы STEM-классы, открыты кружки по 3D-моделированию.
Как обучают будущих IT-специалистов в Солигорске – узнала наш корреспондент Влада Родовская.
Программирование, компьютерная грамотность и 3D-моделирование. На уроках в солигорской средней школе № 14 готовят новое поколение программистов и инженеров. Среди будущих гуру IT Ренат Лобан. В деле робототехники парень уже далеко не новичок. А познакомился с новыми технологиями в школе и уже определился с планами на будущее.
Ренат Лобан, ученик средней школы № 14:
Направление востребованное, довольно интересное, даже полезное. Я занимаюсь программированием относительно недавно, года три-четыре назад начал. Сначала я занимался самостоятельно, а потом мне помогал учитель.
В учреждении инженерно-техническая площадка появилась недавно. Факультативные занятия здесь посещают дети разных возрастов. Знакомятся с технологиями даже ученики начальной школы.
Влада Родовская, корреспондент:
Изучают азы робототехники ребята с помощью виртуального программирования. На экране компьютера расположены объяснения и подсказки. Быстро и оперативно схватываешь на лету всю нужную информацию.
На помощь учителям – роботехнический набор. Эти умные конструкции и позволяют ученикам узнать все тонкости IT-мира.
Подробности в видео.