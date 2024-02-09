Что такое STEM-классы? Рассказываем, как в школах Минской области обучают IT-специалистов

Как обучают будущих IT-специалистов в Солигорске – узнала наш корреспондент Влада Родовская.

Развитие IT-отрасли. Школы Минской области продолжают активно внедрять робототехнику и информатику в образовательный процесс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе созданы STEM-классы, открыты кружки по 3D-моделированию.

Программирование, компьютерная грамотность и 3D-моделирование. На уроках в солигорской средней школе № 14 готовят новое поколение программистов и инженеров. Среди будущих гуру IT Ренат Лобан. В деле робототехники парень уже далеко не новичок. А познакомился с новыми технологиями в школе и уже определился с планами на будущее.

Ренат Лобан, ученик средней школы № 14: Направление востребованное, довольно интересное, даже полезное. Я занимаюсь программированием относительно недавно, года три-четыре назад начал. Сначала я занимался самостоятельно, а потом мне помогал учитель.

В учреждении инженерно-техническая площадка появилась недавно. Факультативные занятия здесь посещают дети разных возрастов. Знакомятся с технологиями даже ученики начальной школы.

Влада Родовская, корреспондент:

Изучают азы робототехники ребята с помощью виртуального программирования. На экране компьютера расположены объяснения и подсказки. Быстро и оперативно схватываешь на лету всю нужную информацию.

На помощь учителям – роботехнический набор. Эти умные конструкции и позволяют ученикам узнать все тонкости IT-мира.