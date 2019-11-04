Вязович: «Имея большее количество гоночных треков, вы обезопасите людей на дорогах. Я сам когда-то гонял на нелегальных ночных гонках»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сергей, вот в последнее время очень много развелось всяких гонок. В России сейчас, насколько я знаю, даже на тракторах соревнуются, кто быстрее приедет по бездорожью, по болотам. Танковый биатлон – уже из танков, значит, стреляют по мишеням, тоже – кто быстрее на танках доедет. Как Вы считаете, вот не девальвирует ли такое количество всяких разных гонок (я не знаю, на чём уже надо начать ездить – на автобусах МАЗовских ещё), чтобы это было по-прежнему актуально?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Да, нет. Но давайте говорить так: любой парень мечтает где-то быстро проехать, выпустить пар. Это нормально, это лучше, чем когда это делают люди на дорогах общего пользования.

Я не понимаю, почему это непонятно нашему обществу, что имея большее количество гоночных треков, картинговых трасс, реально какого-нибудь гоночного кольца по типу смоленского кольца, в Сочи автодрома, вы обезопасите людей на дорогах общего пользования. Эти гонщики, шашечки, которые ездят, просто устраивают гонки между собой – они уйдут на эти трассы.

Где ты можешь приехать, как в нормальной стране, как в Нюрбургринге том же, например, заплатить за гоночный день – небольшие деньги стоит, и гоняйся там, сколько тебе влезет! На любом автомобиле, начиная от спортивного и заканчивая – там на микроавтобусах люди гоняются обыкновенных. Заезжают на Т-2 Фольксвагене и едет, ему нравится. И когда он выезжает после этого на дорогу общего пользования, ему не хочется ни с кем гоняться. У нас же такой возможности нет, и я сам когда-то гонял на ночных гонках на 400 метров, которые были нелегальными, которые разгоняла милиция.