Сергей Вязович о вождении: «В городе чувствую большую опасность, чем на трассе»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как человек, который всё время готовит себя к спортивным гонкам, к большим скоростям, к экстремальной езде, как Вы себя чувствуете здесь, в городе, где есть четкие правила, размеренное движение, трафик, как водитель?
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Я Вам скажу, что я в городе чувствую большую опасность, чем на трассе, от других участников движения. Это факт.
На сегодняшний день, манера вождения обычных водителей настолько опасна и непредсказуема, что я не могу, например, предугадать траекторию движения или, вообще, поведение простого водителя на дороге. И реально намного дискомфортнее чувствую себя в потоке.