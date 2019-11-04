Сергей Вязович о вождении: «В городе чувствую большую опасность, чем на трассе»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как человек, который всё время готовит себя к спортивным гонкам, к большим скоростям, к экстремальной езде, как Вы себя чувствуете здесь, в городе, где есть четкие правила, размеренное движение, трафик, как водитель?