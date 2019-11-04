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Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

04 ноября 2019 11:09
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Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире.

О производстве льна в Беларуси и тенденциях в отрасли рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-1

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-3

Каждый месяц с Оршанского льнокомбината на экспорт уходит 1,5 миллиона метров натуральной ткани и изделий. Практически во всех странах СНГ и Европы ходят в нарядах из белорусского материала. Английские дизайнеры откровенно признаются, что влюблены в лен из Синеокой. Несколько коллекций прет-а-порте из белесого сукна в Британии наделали шума.

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Подробнее в видеоматериале.

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-6

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-8

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-10

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна-12

# Одежда # общество # Фотофакт

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