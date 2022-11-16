«Привлекли картины моря». Белоруска рассказала, как стала создавать изделия из эпоксидной смолы

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: До того, как вы стали предпринимателем, это было ваше увлечение, хобби или что-то другое?

По мнению большинства людей хобби – это любимое дело человека, на котором он в основном не зарабатывает, а занимается собственной реализацией. При этом списывать увлечения со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. О том, как монетизировать хобби и на какой доход можно рассчитывать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Марина Желток:

Да, увидела случайно в Instagram. Начала просто копать, искать и смотреть, что очень красиво делают. Потом посидела, подумала: «Почему бы мне не попробовать? Думаю, что я так смогу». Меня поддержали близкие, я начала потихоньку пробовать с мелких картин делать. Очень хорошо все начало получаться. Я решила, что это можно монетизировать.

Алеся Лакина:

По вашим наблюдениям, покупатели на что больше ориентируются – на красоту или качество, функциональность, возможно?

Марина Желток:

За все это время, наверное, каждые по-разному. Нет какой-то единой конкретной точки, чтобы кто-то на что-то смотрел. Даже по картинам – есть, кто очень любит абстракцию. Она сейчас очень модная в интерьере. Кто-то, наоборот, чтобы была четкость рисунка – море то же самое. Поэтому, наверное, какой-то единой – нет такого.