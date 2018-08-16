Минздрав Беларуси утвердил новые правила для посещения роддомов

Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Беларуси:

Для чего мы это делаем? Для того, чтобы родственники, особенно те семьи, которые становятся родителями впервые, могли почувствовать и понять, что такое материнство и отцовство, уже в родильном доме. Научиться правильно общаться с ребенком, и ребенок их должен приобрести для своего дальнейшего здоровья не микрофлору больницы, а микрофлору своей семьи, своих родителей. В дальнейшем это вместе с грудным вскармливанием обеспечит ему достаточную иммунную защиту и ребенок будет иметь то состояние здоровья, которое он должен иметь по своей природе.