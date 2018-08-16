Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров

Новости Беларуси. Гродно повышает туристическую привлекательность. В историческом центре появилась самая большая в Беларуси обзорная площадка – почти 800 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположилась она на крыше торгового дома на высоте более 25 метров. Это место для дружеских встреч, прогулок и фотосессий. С площадки открывается красивая панорама на крыши старинных зданий центра.

Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

С принятием указа о предоставлении возможности безвизового въезда в наш город Гродно в первую очередь и быстрее всего на это отреагировал частный бизнес. У нас здесь, в историческом центре, и вообще в центральной части города, открыто более 20 объектов общественного питания и более 100 объектов сферы услуг. То есть, это такой значительный всплеск деловой активности в этом направлении.