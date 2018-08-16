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Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров

16 августа 2018 07:45
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Новости Беларуси. Гродно повышает туристическую привлекательность. В историческом центре появилась самая большая в Беларуси обзорная площадка – почти 800 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров-1

Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров-3

Расположилась она на крыше торгового дома на высоте более 25 метров. Это место для дружеских встреч, прогулок и фотосессий. С площадки открывается красивая панорама на крыши старинных зданий центра.

Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров-6

Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома:
С принятием указа о предоставлении возможности безвизового въезда в наш город Гродно в первую очередь и быстрее всего на это отреагировал частный бизнес. У нас здесь, в историческом центре, и вообще в центральной части города, открыто более 20 объектов общественного питания и более 100 объектов сферы услуг. То есть, это такой значительный всплеск деловой активности в этом направлении.

Место для прогулок и фотосессий. В Гродно появилась обзорная площадка площадью 800 метров-9

В 2018 году в городе откроется ещё пять гостиниц и мини-отелей. Появятся и новые рестораны и кафе – спрос на них растёт. Гродненскую область уже посетило около 50 тысяч безвизовых туристов.

# Отдых # общество # Андрей Болтрик # Фотофакт

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