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«Большая честь держать этот диплом в руках». Илона Волынец стала выпускницей Института госслужбы Академии управления

22 декабря 2022 10:44
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Новости Беларуси. В Академии управления при Президенте Беларуси очередной выпуск. 117 дипломов вручили выпускникам Института госслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большая честь держать этот диплом в руках». Илона Волынец стала выпускницей Института госслужбы Академии управления-1

Илона Волынец, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Та планка, которая здесь, тот уровень – ему нужно соответствовать. Поэтому большая честь держать этот диплом в руках. Спасибо преподавателям и людям, которые были рядом со мной в одной группе, потому что это уже состоявшиеся, уверенные в себе. Теперь остается только применить полученные знания на практике.

Профессиональная переподготовка руководителей органов госуправления осуществляется в Беларуси на протяжении более 20 лет.

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# Государственная политика # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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