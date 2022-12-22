«Большая честь держать этот диплом в руках». Илона Волынец стала выпускницей Института госслужбы Академии управления

Новости Беларуси. В Академии управления при Президенте Беларуси очередной выпуск. 117 дипломов вручили выпускникам Института госслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Та планка, которая здесь, тот уровень – ему нужно соответствовать. Поэтому большая честь держать этот диплом в руках. Спасибо преподавателям и людям, которые были рядом со мной в одной группе, потому что это уже состоявшиеся, уверенные в себе. Теперь остается только применить полученные знания на практике.

Профессиональная переподготовка руководителей органов госуправления осуществляется в Беларуси на протяжении более 20 лет.