Больше 1000 фур стоят в очереди на выезд в пункте пропуска «Мядининкай»

Перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» в очереди на выезд скопились 1 030 фур. За сутки по этому маршруту в Евросоюз проследовало всего 28 % машин от нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приблизительно такая же пропускная способность и польского пункта пропуска «Бобровники». Несмотря на приближающиеся праздники, когда получатели ждут грузы с особым нетерпением, скопление фур на въезд в ЕС не уменьшается, констатируют в Государственном пограничном комитете. По его данным, с задержками в ЕС через польские пункты пропуска следуют и легковушки.