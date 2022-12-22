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Больше 1000 фур стоят в очереди на выезд в пункте пропуска «Мядининкай»

22 декабря 2022 09:48
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Перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» в очереди на выезд скопились 1 030 фур. За сутки по этому маршруту в Евросоюз проследовало всего 28 % машин от нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 1000 фур стоят в очереди на выезд в пункте пропуска «Мядининкай»-1

Приблизительно такая же пропускная способность и польского пункта пропуска «Бобровники». Несмотря на приближающиеся праздники, когда получатели ждут грузы с особым нетерпением, скопление фур на въезд в ЕС не уменьшается, констатируют в Государственном пограничном комитете. По его данным, с задержками в ЕС через польские пункты пропуска следуют и легковушки.

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# Очереди на границе Беларуси

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