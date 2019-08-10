«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Новости Беларуси. Уникальные соревнования для самых маленьких атлетов прошли 10 августа в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республиканский чемпионат «Малыши, на старт!» проходят уже в седьмой раз.
Последние два года семейный праздник проходит и на выезде. Соревнования проходят в двух группах: это «ползуны» и «бегуны». Самым маленьким участникам от 6 до 12 месяцев. Дистанцию в 6,5 метров они ползут. И даже если малыш уже умеет ходить, использовать этот полезный навык никак нельзя. Иначе – штраф 20 секунд. Спортсмены постарше – от года до двух – такую же дистанцию пробегают.
В 2019 году турнир собрал 120 участников, а сопровождающих – в два раза больше. Правда, поддерживать можно только морально: подталкивать ребенка и каким-либо образом помогать преодолевать дистанцию нельзя. А вот мотивировать на успех можно. Используются как классические игрушки, так и необычные предметы: мобильные телефоны, ключи от машины и даже газеты.
«120 малышей на площадке». Чемпионат «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Семья Шарковых, участники соревнований:
Скоро уже годик, мы почти ходим, бегаем, но решили поползать, так как ходим мы неуверенно, бегаем тоже слабенько. Хоть мы не заняли никакое призовое место, зато столько энергии, столько веселья! Ребенок счастлив по уши просто!
Памятные подарки получили абсолютно все участники. Дополнительные призы были для тройки лучших из каждого забега. Ну а для абсолютных победителей в двух группах – велосипеды, предоставленные Президентским спортивным клубом.