«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно

Новости Беларуси. Уникальные соревнования для самых маленьких атлетов прошли 10 августа в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республиканский чемпионат «Малыши, на старт!» проходят уже в седьмой раз.

Последние два года семейный праздник проходит и на выезде. Соревнования проходят в двух группах: это «ползуны» и «бегуны». Самым маленьким участникам от 6 до 12 месяцев. Дистанцию в 6,5 метров они ползут. И даже если малыш уже умеет ходить, использовать этот полезный навык никак нельзя. Иначе – штраф 20 секунд. Спортсмены постарше – от года до двух – такую же дистанцию пробегают.