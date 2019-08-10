Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Лето – ягодный сезон. Август – самое время наслаждаться дарами природы. В лидерах по числу ценных компонентов – черная смородина. Как превратить ягоды в гастрономический шедевр? Рецепт воздушного пирога рассказал шеф-повар в программе «Плюс-минус».

Сергей Шумеев, шеф-повар ресторана белорусской кухни:

У нас сегодня есть черника, красная смородина, малина и чёрная смородина. Масло комнатной температуры, сахар, цедра апельсина, добавляем соль.