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Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»

11 августа 2019 11:48
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Новости Беларуси. Как изменится строительная отрасль с запуском БелАЭС и прогнозы по вводу жилья. Об этом и не только вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал в интервью программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»-1

Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»-3

Подробнее – в видеоматериале

Главные темы уходящих семи дня – в программе «Неделя» в 19.30.

# анонсы # общество # Фотофакт

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