Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Как изменится строительная отрасль с запуском БелАЭС и прогнозы по вводу жилья. Об этом и не только вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал в интервью программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.