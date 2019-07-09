Вы только посмотрите на этих милых зверят. Рассказываем о пополнении в Минском зоопарке

В Минском зоопарке – пополнение. Еще несколько месяцев назад на свет родились малыши, но увидеть их можно только сейчас, когда они начали выходить на прогулку. Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» посетили зоопарк.

Пушистый состав пополнился у козочек, енотов, кенгуру, ланей, яков, винторогих козлов и барсуков. Желающих посмотреть на окрепших детенышей и их героев-родителей не пугает даже дождь. Мохнатых обитателей зоопарка тоже, особенно если посетители не скупятся на хрустящие угощения.

Посетители Минского зоопарка:

– Зоопарк очень чистенький, аккуратненький. Удивило то, что животных можно кормить.

– Всех хотим посмотреть, но понравились павлины – они такие важные, и с курочками дружат.

– Мы в зоопарке здесь в первый раз. Нам с дочкой очень понравилось посмотреть, покормить. Счастливыми родителями стало семейство яков. Месяц назад у них родилась очаровательная самочка с весьма колоритной внешностью. У малышки черная шерстка, белый хвостик, звездочка во лбу и полоски на ногах. Яркая красавица к посетителям относится с острожным любопытством, но как только на горизонте появляется лакомство, со всеми страхами расстается.

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Кличку выбирали всем миром. Было 200 предложений, и назвали нашу девочку яка Груня. Вообще яки родом из Тибета, у них очень большое сердце, легкие, их организм хорошо приспособлен к обитанию в горах.

Супер-новость: совсем недавно покинул материнскую сумку кенгуренок. К слову, процесс рождения этих животных весьма необычен. Беременность у кенгуру короткая: 27-40 дней, детеныш рождается очень маленьким, буквально два сантиметра, затем он самостоятельно добирается до сумки и там вынашивается 6-8 месяцев. Уже сейчас, чтобы заполучить маленького сумчатого экзота, кураторы коллекций других зоопарков становятся в очередь.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Люди предварительно записываются на малышей, потому что мы видим, что сумка шевелится, и мы уже знаем, что там малыш. Кураторы коллекций других зоопарков оставляют свои координаты. И когда мы уже определяем пол, тогда договариваемся, куда этот кенгуренок поедет.

Еноты-полоскуны Ванечка и Манечка родителями стали впервые и произвели на свет сразу троих черноглазых полосатиков.

А вот прибавление в семье винторогих – событие не такое редкое, но не менее долгожданное.

Елена Бодрова:

Мы ожидаем прибытия самки яванского макака. У нас самец давно в зоопарке живет один. Мы будем его обменивать на мангустов. И вот мы ждем прибытия самки – пары для яванского макака.