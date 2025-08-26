«Вы там с ума посходили?» Лукашенко о закрытии образовательных учреждений на селе

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна тема, которую подняли на совещании – закрытие на селе образовательных учреждений. Частный пример – детский сад в агрогородке Горщевщина Толочинского района. С просьбой сохранить пусть и недоукомплектованный садик к главе государства через соцсети обратились местные жители. Все они в основном – работники местной сельхозорганизации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно разбирались тут. Уже пресс-секретарю поручал: разберись. Детский сад закрыли. Почему? Семь человек. Слушайте, я был руководителем – я был заинтересован в том, чтобы в детский сад ходили дети, потому что высвобождаются в данном случае семь рабочих рук.

Ответ пресс-секретаря с помощью помощника. А у нас, говорит, за 7 или 10 километров есть детский сад. Трехлетних, четырехлетних детишек доярка повезет за 7-10 километров в детский сад? Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего или трехлетнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса!

Все вопросы, которые я отметил, проблемные должны быть решены. А то мы умные: когда надо хлеб убирать, тогда мы видим этих колхозников, а мало-мальские условия не можем создать.

Вопрос был досконально изучен. В итоге принято решение, что детский сад продолжит работу.