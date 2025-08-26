Как начать учебный год с позитивом и без стресса? Вот несколько советов от психолога

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. О том, как преодолеть возможные страхи и стрессы, как начать учебный год уверенно и с позитивным настроем, рассказали наши гости.

Валентина Шукан, психолог, руководитель Центра дружественного подросткам «Доверие» г. Минска:

Все равно без учебы мы не сможем реализовать свои планы, как бы трудно нам ни было учиться. Поэтому мотивация на то, чтобы чего-то достигать. Я всегда говорю, что самое главное для подростка – это самодисциплина. То есть не мама тебе должна будильник наводить, а ты сам должен понимать, для чего ты это делаешь, что будет на выходе.

Еще, наверное, такой момент, почему ребята не хотят и не любят школу, потому что очень страшно ошибаться. Мы очень часто работаем с этими ошибками, что я ошибусь, я сделаю что-то не так. Я говорю: это же прекрасно, мы празднуем ошибки. А на самом-то деле ошибка – это то, что позволит, если правильно преподнести, ее дальше не делать, человек запоминает это. Когда люди учатся, в принципе, ошибки – это нормально.