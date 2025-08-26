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Лукашенко – управленцам: разбэстились, разбрасываете деньги, будто нам нечего больше покупать

26 августа 2025 13:38
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Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема заслуживает пристального внимания. Ведь, если вдуматься, речь об уровне и качестве жизни всех белорусов.

Лукашенко – управленцам: разбэстились, разбрасываете деньги, будто нам нечего больше покупать-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельно хочу заслушать итоги работы Белкоопсоюза. Кооперации неоднократно выделялась государственная поддержка. Только на топливо для автолавок в этом году выделен 1 миллион 300 тысяч рублей. Мы что, топливо должны для торговли закупать? Этих «чудес» еще не было.

1 миллион 300 тысяч ты отдал ей на топливо. Какая зарплата, без денег должны сидеть! Они же не одалживают, ты же им подарил это. И еще один подарок у меня сегодня утром на столе: 10 миллионов выделить сельскому хозяйству на закупки регуляторов роста для рапса. Что значит выделить? В кредит! Вот тебе 10 миллионов (ладно, процент пониже), завтра должен вернуть, когда рапс получишь. Разбэстились окончательно. Разбрасываете эти деньги, как будто нам нечего больше покупать за бюджетные деньги!

# Александр Лукашенко # Белкоопсоюз

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