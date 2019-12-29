«Вы сегодня воплощение этого народа». Как прошёл первый Венский бал с участием Александра Лукашенко

Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости давали Венский бал. Церемония настолько удивительная по своей красоте, что аж дух захватывало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Еще одна возрожденная традиция. Традиция общеевропейская на белорусской земле – в самом сердце Европы. Мы не можем, да и не хотим спорить с тем, что дали нам свыше. И если о чем-то забыли, обязательно вспомним, потеряли – найдем. И будем благодарны за все, что есть. На Венском балу побывала и наш корреспондент Алена Сырова. В этом году как журналист. Но как знать: может быть, в следующем… Ведь добрая традиция, уверена, будет продолжена.

То, что Дворец Независимости в один из вечеров в преддверии Нового года станет центром светской жизни, а его гости облачатся в вечерние туалеты, и под сводами мраморных стен будет звучать классическая музыка, стало понятно еще в декабре 2018-го. Тогда, решив возродить элегантные традиции Беларуси, здесь провели первый бал. О том, что всего через год он станет еще торжественнее, масштабнее и сменит статус на более высокий, узнали несколько месяцев назад. Тщательная подготовка, отборы участников в несколько этапов, уроки этикета и танцев – все для того, чтобы бал во Дворце Независимости соответствовал высоким стандартам бала Венского, занесенного в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Владислава Артюховская, режиссер Венского бала:

Мы учли все танцы, которые должны быть в бальной карте. Мы советовались со школой знаменитого Томаша Эльмаера австрийской, чтобы сделать действительно Венским. Можно даже посмотреть в интерьерах, как отличается наш бал, потому что есть все особенности, которые соответствуют венским балам. Это живые цветы, это декоративные элементы.

По традиции, в украшенный розами зал гости вечера входят по красной ковровой дорожке. На дебютный для Минска Венский бал приехали три сотни участников из разных уголков Беларуси. Вот уж действительно, бальный зал величиной во всю страну. Талантливые, умные, красивые и успешные в учебе, спорте, творчестве – таким юношам и девушкам выпала честь стать дебютантами.

Стефания Давыденко, участница Венского бала:

Очень волнительная подготовка. Волнуюсь, чтобы не забыть какие-то движения в танцах, чтобы волосы хорошо легли, чтобы макияж хорошо получился. Конечно, самый волнительный момент – встреча с Президентом.

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийским конфетами Стефания Давыденко родом из Могилева. С самого детства занимается танцами, потому побывать на настоящем балу – ее мечта. За сутки до вечера «икс» девушка изрядно волновалась, но все прошло, как только зазвучала музыка – мечта сбылась. Самый большой зал заполонили кавалеры во фраках, смокингах, мундирах и дамы в платьях в пол одинаково светлых оттенков, но самых разных фасонов. В белоснежных нарядах, в перчатках и с диадемами на голове исключительно дебютантки. На них обращены все взоры: им, как и гласит традиция, открывать классическую часть бала – разумеется, полонезом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дамы и господа! Рад приветствовать всех участников сегодняшнего бала, благодаря которым в этом зале царят молодость, талант, красота. И особенно рад видеть здесь наших дебютантов. Хотя по первым шагам не скажешь, что они дебютанты. «Атмосферно очень». В память о первом Венском бале его участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Еще одна традиция: Венский бал непременно поддерживает глава государства. 28 декабря во Дворце Независимости наш Президент, конечно, присутствовал, ведь именно благодаря его инициативе возродили элегантные традиции и стал возможен этот вечер.

Александр Лукашенко:

Сейчас я с большим удовольствием смотрю на вас, юных, молодых совсем, счастливых, с горящими, блестящими, умными, красивыми глазами. На девушек в восхитительных бальных платьях, на юношей во фраках, парадных мундирах. Я очень горжусь, и вы это знаете, красотой нашего народа. Вы сегодня воплощение этого народа. Александр Лукашенко, как и остальные гости бала – дипломаты, высшие должностные лица – все, кого мы привыкли видеть в несколько иных декорациях, в тот вечер тоже танцевал. Быть может, в силу занятости времени на репетиции у них было меньше, чем у остальных, но глядя на уверенные шаги и па в вальсе, так точно не скажешь.

Танец определенно сближает, а если прибавить к нему еще и игры, которые, несмотря на всю строгость протокола, предусматривает формат Венского бала, сомнений точно не останется: 100 лет назад знали, как правильно выстраивать отношения. И речь, конечно, не только о личных.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Культура и искусство способствуют сближению людей, народов и стран даже в периоды каких-то политических катаклизмов и трений. Поэтому мы можем только приветствовать это дело.

Вальс, полька, полуночная кадриль, галоп и падепатинер… Чтобы никто не запутался в шагах и танцевальном рисунке, в зале присутствовал танцмейстер (кстати, тот же, что дирижировал балом в 2018 году).

Руслан Чернецкий, танцмейстер Венского бала:

Это действительно сложно. Надо танцевать и знать это с детства. И то, что мы сейчас возрождаем эту традицию – это действительно стоит больших трудов. Но тем не менее это стоит того, потому что это очень красиво, это действительно – в хорошем смысле – помпезно. Я думаю, что это те традиции, которые зарождались не просто так. И они просто нуждаются в том, чтобы мы сейчас их возобновили.

Справедливости ради, белорусская бальная история не менее богата. Вечера, которые устраивали Радзивиллы, были известны далеко за пределами наших земель.

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Давайце ўспомнім Уладзіміра Караткевіча, «Каласы пад сярпом тваім». Галоўная гераіня Майка... Сустрэліся на бале. Менавіта тады ўжо, у XIX стагоддзі, існавалі бальныя традыцыі. І аб гэтым піша Уладзімір Караткевіч. Яны развіваліся, яны жылі ў XIX стагоддзі. Вельмі важна, што мы вяртаемся да гэтых традыцый.