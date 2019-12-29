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«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

29 декабря 2019 17:35
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Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вы сегодня воплощение этого народа». Как прошёл первый Венский бал с участием Александра Лукашенко

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-1

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-3

Минский не стал исключением: каждый из участников унес с собой частичку праздника – стеклянные тематические елочные игрушки ручной работы. Но куда ценнее то, что останется в памяти.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-6

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-8

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-10

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-12

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-14

Очень-очень здорово! Это важный момент для нас, потому что такое, наверное, бывает раз в жизни.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-17

Трогает тот момент, что мы принимаем участие в первом Венском бале.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-20

Единственным словом, которым можно описать – это восхищение!

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-23

Атмосферно очень, эмоции зашкаливают! Испытываю гордость, что я участвую в таком масштабном событии.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-26

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы-28

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# Бал # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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