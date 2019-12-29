«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Вы сегодня воплощение этого народа». Как прошёл первый Венский бал с участием Александра Лукашенко

Минский не стал исключением: каждый из участников унес с собой частичку праздника – стеклянные тематические елочные игрушки ручной работы. Но куда ценнее то, что останется в памяти.

Очень-очень здорово! Это важный момент для нас, потому что такое, наверное, бывает раз в жизни.

Трогает тот момент, что мы принимаем участие в первом Венском бале.

Единственным словом, которым можно описать – это восхищение!