Комфорт высочайшего уровня и рассрочка до 10 лет. Почему стоит приобрести квартиру в доме «Сидней Люкс» в комплексе «Минск Мир»

Новости Беларуси. Предновогодние дни – время чудес и приятных сюрпризов. Только до конца 2019 года во время рождественской акции можно приобрести квартиры в рассрочку до 10 лет в комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И одним из интереснейших предложений является дом «Сидней Люкс» в квартале «Чемпионов». Три золота Сиднея появились в копилке национальной сборной после главных спортивных состязаниях четырехлетия в 2000 году. Не удивительно, что в квартале, который посвящен громким спортивным победам Беларуси, появился дом «Сидней Люкс» – жилье чемпионского уровня.

Всем нравится комфорт пятизвездочных гостиниц. Дом «Сидней Люкс» позволит своим жителям чувствовать себя, как на лучших курортах, ведь забота о тех, кто будет здесь жить, кроется в каждой мелочи. Слово «люкс» в названии – это исключительно удобные условия жизни для тех, кто выберет здесь квартиру. Дизайн, планировки, обустройство мест общего пользования и придомовой территории – все будет выполнено на самом высоком уровне. Красота, комфорт и престиж – вот три ключевых понятия, которые заложены в концепцию этого дома. Здание состоит из двух секций: 10 и 25 этажей. И с покупкой стоит поторопиться – в доме «Сидней Люкс» осталось всего несколько десятков квартир. Большинство раскуплено: уже через полгода владельцы смогут приступить к обустройству своего жилья – сдача дома пройдет в мае 2020 года.

Хорошее место расположения, близость к работе. В будущем постройка школы – мы готовимся к школе. Сейчас очень выгодные условия: процент первые два года ниже, а потом немножко выше. Лобби дома «Сидней Люкс», над которым тщательно потрудились дизайнеры, – это только натуральные, природные материалы: дерево и камень. Консьерж, санитарная комната с пеленальным столом. Из холла два выхода – как на улицу, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор.

Три бесшумных скоростных лифта компании OTIS. Свободная планировка квартир – фирменная фишка застройщика – она позволяет создавать жилое пространство. Покупатель сам волен выбрать количество и размер будущих комнат. А квартиры здесь достаточно просторные – до 80 квадратных метров. На любой вкус!

Еще одна тенденция современного жилья – хорошее естественное освещение: панорамные окна и тонированные застекленные лоджии. Все окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте. Квартал «Чемпионов» посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома – велопарковки, спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

В квартале будет построена школа более чем на 1000 мест, недалеко детский сад с бассейном. Появится и огромный современный парк с аттракционами, тихими аллеями и скульптурными композициями – любимое место для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Рядом строится станция метро «Аэродромная». Кроме того, здесь будут и остановки наземного транспорта – добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. К 2027 году весь комплекс получит завершенный вид. Самый удобный вариант, который предлагается в рамках рождественской акции до конца года – это длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30 %, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей – все документы можно буквально за один визит оформить прямо в офисе продаж.