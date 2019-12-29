На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости в Минске состоялся первый Венский бал. На нем присутствовала и посол Австрии в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно благодаря поддержке дипломатов этот бал получился таким настоящим. «Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:

Это большая радость – быть здесь и видеть, насколько хорошо австрийские традиции, любовь к элегантности, красоте ложатся на белорусскую землю. В этом нет для меня ничего удивительного. Достаточно вспомнить имя великого белорусского музыканта Михаила Огинского, написавшего такие красивые полонезы, которыми открывается бал.

Символ единения двух культур (вариант перевода слова «бал» с немецкого) – шар из белорусского стекла, наполненный австрийским конфетами – символический подарок в знак благодарности для хозяина дворца. Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»