«Вы настоящие выдержанные белорусы». Кому и за что вручил награды Президент

Новости Беларуси. Заслуженные почести – самым достойным представителям своих профессий. По традиции, в канун новогодних праздников Президент вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Здесь своих обладателей нашли ордена и медали. Кроме того, лучшие профессионалы, настоящие мастера своего дела удостоились почётных званий. На сей раз награждены свыше 40 человек.

Профессор Алексей Федорук в медицине 35 лет. Поклявшись когда-то Гиппократу, он шел по своей карьерной лестнице с призванием: цеховой терапевт на заводе, одновременно молодой врач защищает диссертацию, потом работа в поликлинике, диагностическом центре, и вот уже 10 лет здесь, в Минском научном центре хирургии, трансплантологии и гематологии. В год он собственноручно делает порядка 1000 малоинвазивных операций.

Алексей Федорук, руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Благодаря вниманию Президента и вложениям государства, которые есть, оно нас выучило еще более глубоко. Дало возможность совершенствоваться, работать на шикарной технике и оказывать самую лучшую помощь нашим гражданам.

По их успехам оценивают и всю Беларусь медицинскую. Наша страна по пересадке почек в мире среди 10 лучших. Вот оно, важное признание нелёгкой и ответственной работы.

Виктория Ходосок, СТВ:

Среди награждённых нет случайных людей. Всех по праву можно назвать героями сегодняшнего дня – они лучшие из лучших в своём деле. Во Дворце Независимости собрались представители самых разных профессий: врачи, педагоги, спортсмены, артисты, работники промышленности, журналисты. И каждый из них сделал что-то такое, чем искренне гордится вся страна.

По дороге в торжественный зал у гостей экскурсия по Дворцу Независимости. Многие здесь впервые. Потому не упускают возможность оставить воспоминания в кадре. Среди них абсолютно непубличные люди – скромные и стесняющиеся телекамер. Но сегодня нет повода сдерживать эмоции.

Кого-то уже знает вся страна, а кто-то знаменитым станет сегодня. Они развивают белорусскую экономику, спасают жизни, порой рискуя своей, радуют творчеством зрителей и добиваются успехов в сельском хозяйстве. Важное скажет Президент: каждый из них – пример для всех остальных. Александр Лукашенко: «За каждым высоким званием, орденом, медалью – история человека» В тот майский день у него был обычный плановый полёт. И беды ничто не предвещало.

Как вдруг в небе винтокрылый боец – МИ-2 сдаёт позиции – система вертолёта сообщает о возгорании двигателя. Принимать решение во время ЧП нужно за полторы-две секунды: спасаешься сам или вместе с горящей машиной.

Николай Мочанский за 45 секунд сажает вертолёт и успевает устранить пожар. Сегодня он снова взлетает высоко. Боевой поступок оценили. На груди лётчика 1-го класса редкая награда – это подчеркнёт Александр Лукашенко – орден «За личное мужество».

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Горжусь этим. И считаю, что это не только мой орден, но и тех людей, которые со мной работают, моего коллектива, семьи, друзей. Потому что для них этот поступок – тоже своего рода гордость.

С 81-го я начинал летать подпольно. После школы я не попал в лётчики из-за двух сантиметров роста. И после школы я 13 лет 5 месяцев и 21 день боролся за небо. И в итоге налетал 6700 часов.

Заслуженная артистка Беларуси, а сегодня ещё и народная. Прима Купаловского театра Зоя Белохвостик получает почётное звание. Ещё до церемонии она признается: долго этого ждала, и накануне даже не сомкнула глаз, волновалась. На сцене артистка уже 37-ой сезон. В её творческом списке – более 70 ролей в театре и кино. А легендарную Павлинку она играла целых 18 лет. Зоя Белохвостик: «Думалі, што я ўжо даўно народная» Особые слова на церемонии - в адрес сотрудников телеграфного агентства БелТА. У информационной площадки вековой юбилей.





В своём выступлении глава государства отметит: это хороший повод наградить белорусских журналистов, тех, кто фиксирует и хранит историю нашей страны.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА Признание заслуг – орден Почёта – у ведущего редактора главного выпуска Алины Шрубок и медаль «За трудовые заслуги» – у заместителя директора Марты Чвей.

Алина Шрубок, ведущий редактор главного выпуска Белорусского телеграфного агентства:

В первую очередь, хочу поблагодарить за оценку нашего труда. Мы, журналисты, редакторы, освещая каждый день события нашей страны и в мире, пишем летопись нашего времени. Мы и все наши коллеги приложим максимум усилий, чтобы выполнять свои задачи. Эта награда такая высокая – стимул для всех наших коллективов быть впереди и работать ещё лучше и лучше.

В конце торжественной церемонии – традиционный бокал шампанского и поздравления от главы государства: каждому не сбавлять обороты. Ведь такие люди – опора сильного и процветающего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, ещё раз поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Некоторые из вас, получая эти награды, говорили 2-3 слова, и во мне укреплялась мысль о том, что вы не просто хорошие профессиональные работники, вы настоящие выдержанные белорусы. Настоящие, истинные, на которых стоит равняться. Поэтому этот бокал во Дворце Независимости за вас и за то, чтобы вы чаще по этому случаю посещали свой Дворец Независимости. Спасибо вам за всё.

После награждения без промедления на работу. Телефон не умолкает. Заслуженного врача Беларуси то и дело поздравляют, шутливый вопрос: «Отмечаешь?» диссонирует с реальностью. Алексей Федорук:

Но праздник заканчивается, а жизнь продолжается. Пациенты никуда не уходят. Работа есть работа, ее нужно делать. Вот и все.

Пока Алексей Михайлович отсутствовал, коллеги намеченный хирургический план на сегодня уже реализовали, однако еще одна пациентка нуждается в небольшой инвазивной операции. Отделение, в котором работает профессор Федорук, занимается подготовкой и постстабилизацией пациентов, нуждающихся в трансплантации. Ну и напоследок интересуемся: привиты ли настоящие люди своего дела вакциной от профвыгорания?