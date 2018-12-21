«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей

Новости Беларуси. 21 декабря во Дворце Независимости были вручены государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 декабря во Дворце Независимости были вручены государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена, медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу и высокие достижения в самых разных сферах. Это и промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетика, образование, культура и спорт.
Отдельно Президент отметил сотрудников телеграфного агентства БелТА, которое 23 декабря отметит 100-летний юбилей. В числе награждённых и представители силовых структур, писатели, медики.
Вручение государственных наград в канун рождественских и новогодних праздников уже стало доброй традицией. Каждый из отмеченных званием или орденом добился выдающихся результатов в своей деятельности, внес значимый вклад в развитие Беларуси.
Своими достижениями вы вошли в историю уходящего года. Президент Беларуси вручил госнаграды
Эти достижения, конечно, несут огромное нравственное и мотивирующее значение для других специалистов своего дела.
Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Работа в университете – это непрерывный процесс. Главная наша задача – высокое качество подготовки специалистов. Мы прекрасно понимаем, что будущее за молодежью. Экономическая наука – это не ай-ти, но это очень важно, наука, без которой ничто другое развиваться не может. Поэтому от качества подготовки специалистов зависит вся наша жизнь и эффективность экономики.
Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси:
Калі я званне атрымала, сталі ўсе віншаваць і амаль палова з тых людзей, што віншавалі думалі, што я ўжо даўно народная. І для іх было адкрыццё, што, аказваецца, я толькі заслужаная. Таму гэта ўсё вельмі прыемна, вельмі пачэсна. Гэта акрыляе як мінімум, надае новыя сілы, стымулы і сведчыць аб тым, што аб нас думаюць. Думаюць аб тым, як будзе развівацца ўсё беларускае мастацтва, бо мы навідавоку.
Алексей Федорук, руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Когда становишься заслуженным, наверное, это оценка всего жизненного пути, которым ты шел. Это признание твоих заслуг перед людьми, страной. Это старт для следующих свершений.
Этот день запомнится награждённым и экскурсией по Дворцу Независимости. Их ознакомили со знаковыми местами и экспонатами здания, которое уже стало символом белорусской государственности.