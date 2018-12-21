«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей

Новости Беларуси. 21 декабря во Дворце Независимости были вручены государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ордена, медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу и высокие достижения в самых разных сферах. Это и промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетика, образование, культура и спорт.

Вручение государственных наград в канун рождественских и новогодних праздников уже стало доброй традицией. Каждый из отмеченных званием или орденом добился выдающихся результатов в своей деятельности, внес значимый вклад в развитие Беларуси.

Своими достижениями вы вошли в историю уходящего года. Президент Беларуси вручил госнаграды

Эти достижения, конечно, несут огромное нравственное и мотивирующее значение для других специалистов своего дела.