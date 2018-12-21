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«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей

21 декабря 2018 15:42
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Новости Беларуси. 21 декабря во Дворце Независимости были вручены государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-1

Ордена, медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу и высокие достижения в самых разных сферах. Это и промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетика, образование, культура и спорт.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-4

Отдельно Президент отметил сотрудников телеграфного агентства БелТА, которое 23 декабря отметит 100-летний юбилей. В числе награждённых и представители силовых структур, писатели, медики.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-7

Вручение государственных наград в канун рождественских и новогодних праздников уже стало доброй традицией. Каждый из отмеченных званием или орденом добился выдающихся результатов в своей деятельности, внес значимый вклад в развитие Беларуси.

Своими достижениями вы вошли в историю уходящего года. Президент Беларуси вручил госнаграды

Эти достижения, конечно, несут огромное нравственное и мотивирующее значение для других специалистов своего дела.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-10

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Работа в университете – это непрерывный процесс. Главная наша задача – высокое качество подготовки специалистов. Мы прекрасно понимаем, что будущее за молодежью. Экономическая наука – это не ай-ти, но это очень важно, наука, без которой ничто другое развиваться не может. Поэтому от качества подготовки специалистов зависит вся наша жизнь и эффективность экономики.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-13

Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси:
Калі я званне атрымала, сталі ўсе віншаваць і амаль палова з тых людзей, што віншавалі думалі, што я ўжо даўно народная. І для іх было адкрыццё, што, аказваецца, я толькі заслужаная. Таму гэта ўсё вельмі прыемна, вельмі пачэсна. Гэта акрыляе як мінімум, надае новыя сілы, стымулы і сведчыць аб тым, што аб нас думаюць. Думаюць аб тым, як будзе развівацца ўсё беларускае мастацтва, бо мы навідавоку.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-16

Алексей Федорук, руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Когда становишься заслуженным, наверное, это оценка всего жизненного пути, которым ты шел. Это признание твоих заслуг перед людьми, страной. Это старт для следующих свершений.

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей-19

Этот день запомнится награждённым и экскурсией по Дворцу Независимости. Их ознакомили со знаковыми местами и экспонатами здания, которое уже стало символом белорусской государственности.

# Госнаграды # общество # Зоя Белохвостик # Алексей Федорук # Владимир Шимов # Фотофакт

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