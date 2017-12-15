Обновляем старые ёлочные шары своими руками. Мастер-класс декоратора

Подготовка к Новому Году идёт полным ходом. Ангелина Милевская подскажет вам, как сэкономить своё время и средства.

Ангелина Милевская, флорист, декоратор:

За праздничное убранство новогодней красавицы отвечают ёлочные игрушки. И сегодня я расскажу, как подарить им новый образ, а преобразим мы однотонные шарики. Для этого нам понадобятся: старые шарики, клей-спрей, краска-спрей, искусственный снег или сахар, салфетка с красивым рисунком, водный лак, кисточка, глиттер и стразы.

Сейчас в тренде разнообразные шарики причудливых форм. Сегодня мы возьмем старые шарики и постараемся их сделать более фактурными и придать цвета совершенно не такого, к которому вы привыкли.

Способ первый! Укутаем шарик снежным покровом. Разумеется, снежинки у нас искусственные, но эффект, как от натуральных – прямо мороз по коже! «Окунём» игрушку в клей и припорошим!

Ангелина Милевская:

Первый шарик у нас готов. Если у вас нет искусственного снега, то альтернативой может служить обычный сахар.

Второй способ: мы обновим цвет и задекорируем шарик с помощью белых перьев.

Под красочным конфетти игрушка меняет свой наряд. Для пущего гламура не хватает лишь перьев и страз!

Ангелина Милевская:

Осталось посыпать блестками и стразами.