«Волновалась достаточно». Участники из 7 стран приехали на «Арт-парад в Витебске»

Новости Беларуси. Более тысячи юных дарований собрались в Витебске на Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году форум значительно расширил географию участников. Продемонстрировать свои таланты приехали ребята из семи стран. Эпицентром творчества стал концертный зал «Витебск». На форуме соревнуются в вокальных и хореографических номинациях. Прочувствовать атмосферу фестиваля можно и онлайн. Свои номера на суд жюри в таком формате представили девять стран-участниц. «Арт-парад» – это еще и образовательный проект. Между выступлениями мастер-классы от именитых гостей.

Варвара Ткач, участница Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске»:

Волновалась достаточно. В фестивале участвую второй раз. К песне готовилась где-то с начала этой четверти. Занятий было много достаточно.

Надежда Крыгина, член жюри Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске», народная артистка России:

Здесь прямое голосование, честное. Какую карточку поднял, такая и будет оценка. Это праздник, это конкурс. Борьба. Если ты получил не очень высокую оценку, ты должен идти и бороться, доказывать, что я есть я, я смогу. Вот и вся песня.