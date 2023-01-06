«Волновалась достаточно». Участники из 7 стран приехали на «Арт-парад в Витебске»

Новости Беларуси. Более тысячи юных дарований собрались в Витебске на Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более тысячи юных дарований собрались в Витебске на Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году форум значительно расширил географию участников. Продемонстрировать свои таланты приехали ребята из семи стран. Эпицентром творчества стал концертный зал «Витебск». На форуме соревнуются в вокальных и хореографических номинациях. Прочувствовать атмосферу фестиваля можно и онлайн. Свои номера на суд жюри в таком формате представили девять стран-участниц. «Арт-парад» – это еще и образовательный проект. Между выступлениями мастер-классы от именитых гостей.
Варвара Ткач, участница Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске»:
Волновалась достаточно. В фестивале участвую второй раз. К песне готовилась где-то с начала этой четверти. Занятий было много достаточно.
Надежда Крыгина, член жюри Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске», народная артистка России:
Здесь прямое голосование, честное. Какую карточку поднял, такая и будет оценка. Это праздник, это конкурс. Борьба. Если ты получил не очень высокую оценку, ты должен идти и бороться, доказывать, что я есть я, я смогу. Вот и вся песня.
«Арт-парад» в Витебске уже окрестили младшим братом «Славянского базара». К слову, те участники, кто займет призовые места, также получат возможность выступить на главных концертных площадках 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
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