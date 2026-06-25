Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем государственности. Дата 25 июня для словенцев стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждения своего места в мире и олицетворяет бережное отношение к богатому культурному наследию, духовным корням, родному языку, отметил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность.

«Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах», – обратил внимание Александр Лукашенко и пожелал народу Словении мира, согласия и стабильности.