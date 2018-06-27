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В 2019 году в Беларуси построят порядка 4,5 миллиона квадратных метров жилья

27 июня 2018 07:23
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Новости Беларуси. Четверть планируемых квартир возведут с господдержкой. Об этом заявили в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, в Совете Министров обсуждали стратегию развития строительной сферы до 2030 года.

В 2019 году в Беларуси построят порядка 4,5 миллиона квадратных метров жилья-1

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Мы сможем это делать за счет того, что нормально заработал 240-й указ, который позволяет кредитовать нуждающихся. Заканчивается работа над указом по жилищно-строительным сбережениям, ну и Минэкономики заканчивает по работе с ипотекой.

В 2019 году в Беларуси построят порядка 4,5 миллиона квадратных метров жилья-4

За последние годы в стране значительно нарастили производственные мощности в строительной отрасли. Увеличился и кадровый потенциал, а предсказуемая инфляция расширила доступ к финансам коммерческих банков.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Анатолий Черный # Фотофакт

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