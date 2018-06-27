В 2019 году в Беларуси построят порядка 4,5 миллиона квадратных метров жилья

Новости Беларуси. Четверть планируемых квартир возведут с господдержкой. Об этом заявили в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, в Совете Министров обсуждали стратегию развития строительной сферы до 2030 года.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы сможем это делать за счет того, что нормально заработал 240-й указ, который позволяет кредитовать нуждающихся. Заканчивается работа над указом по жилищно-строительным сбережениям, ну и Минэкономики заканчивает по работе с ипотекой.