Минская страничка. Где в столице можно увидеть Эйфелеву башню, бразильское граффити и московский дворик?

Иностранцам в нашей столице точно не будет скучно! А минчане могут совершить захватывающее путешествие, не выезжая из страны!

Мечта всех романтиков! Неподалеку от Национальной библиотеки можно найти Эйфелеву башню! Миниатюрная копия появилась во дворике 127-го дома по проспекту Независимости еще в 2006 году. Первоначально столичные озеленители хотели сделать из конструкции оригинальную клумбу. Но местная детвора и взрослые так полюбили башню, что ее решили оставить на радость всем минчанам и туристам!