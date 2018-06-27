Минская страничка. Где в столице можно увидеть Эйфелеву башню, бразильское граффити и московский дворик?
Иностранцам в нашей столице точно не будет скучно! А минчане могут совершить захватывающее путешествие, не выезжая из страны!
Мечта всех романтиков! Неподалеку от Национальной библиотеки можно найти Эйфелеву башню! Миниатюрная копия появилась во дворике 127-го дома по проспекту Независимости еще в 2006 году. Первоначально столичные озеленители хотели сделать из конструкции оригинальную клумбу. Но местная детвора и взрослые так полюбили башню, что ее решили оставить на радость всем минчанам и туристам!
Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
И хоть столичная достопримечательность на 130 лет моложе своего аналога, фото с ней получаются не хуже!
Попасть из Минска в Москву можно всего за пару минут! Достаточно свернуть во дворик по бульвару Мулявина и проспекту Независимости! Только здесь можно прокатиться с ветерком по Кремлю и вдохновиться русской народной хохломой! Колоритная детская площадка – подарок соседей-москвичей. Здесь можно поиграть в футбол, баскетбол и даже заняться воркаутом! Оттого во дворике всегда многолюдно.
Анастасия Макеева:
За последние несколько лет заводская улица Октябрьская превратилась в настоящую галерею уличного искусства! В какую погоду вы сюда не придете, здесь всегда будет светить бразильское солнце!
Фестиваль Vulica Brasil объединил лучших бразильских художников, которые подарили Минску замечательные муралы. За каждым – свой стиль и своя философия! Так, полотна Рамона Мартинса – яркий коллаж эмоций и мыслей! Самобытный художник обожает животных. В Минске он отправился в зоопарк, где нашел своих героев, занесенных в Красную книгу.
Изучать шедевры стрит-артистов на Октябрьской – одно удовольствие, ведь каждый пропитан бразильским позитивом!
А свидания можете назначать в живописном уголке Питера! Набережная Свислочи вдоль улицы Коммунистической очень напоминает город на Неве! Прогулки в красоте и тишине надолго останутся в памяти.