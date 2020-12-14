Изменить имя, фамилию или отчество: что для этого нужно и кому могут отказать

Иногда начать жизнь с чистого листа можно, сменив имя, фамилию либо отчество. Это данные, которые за нас выбирают родители либо родственники и все к ним причастные. Кому-то нравится, и он всю жизнь живет так, как нарекли при рождении. Ну а кто-то, наоборот, постоянно задумывается над новым именем. Наш герой Сергей имел дело со сменой фамилии. Причиной послужили перемены в личной жизни родителей.

Сергей Игнатеня:

Когда моя мама вышла замуж за моего родного отца, она оставила свою девичью фамилию, а мы с братом остались на фамилии своего отца. В дальнейшем так сложилась жизнь, что мать с отцом развелись. Мать нашла другого мужчину и вышла за него замуж, при этом тоже фамилию не меняла. Когда я был в классе 8-м, маме понадобилась справка о составе семьи. Когда она пришла в расчетно-справочный центр, женщина, которая выдавала справку, очень была удивлена, что в составе одной семьи три разные фамилии. Мама тогда ей объяснила, что к чему, и после этого она задумалась, чтобы сменить фамилию нам.

Елена Семенюк, консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Республики Беларусь:

Законодательство Республики Беларусь предусматривает, что за переменой фамилии, собственного имени, отчества могут обращаться граждане Республики Беларусь, достигшие 16 лет. Уполномоченным органом, который вправе это сделать – рассмотреть заявление гражданина о перемене фамилии, собственного имени, отчества, являются органы, регистрирующие акты гражданского состояния по месту жительства заявителя.

Если вы готовы к переменам, первым делом идите подавать заявление в отделение ЗАГСа. Сотрудники соберут все необходимые документы и направят в органы внутренних дел. Там дают свое заключение и возвращают документы обратно в ЗАГС. Окончательный вердикт выносит Главное управление юстиции. Елена Семенюк:

За регистрацию перемены необходимо уплатить государственную пошлину. Какие это документы: конечно же, документ, удостоверяющий личность гражданина, две фотографии 3 на 4, заявление установленной формы, документы о регистрации актов гражданского состояния, которые будут подлежать изменению в связи с переменой имени гражданина. Также документы, которые подтверждают его мотивацию.

Для смены данных нужны свои основания. Например, вы считаете свою фамилию неблагозвучной и труднопроизносимой или хотите носить имя, данное при крещении в церкви, а может желаете узаконить творческий псевдоним. Впрочем, изменить паспортные данные могут не все желающие. Нередко при обращении с такой просьбой отказывают. Елена Семенюк:

Может быть отказано в тех случаях, когда в отношении гражданина возбуждено уголовное дело или он находится под следствием. Если Главное управление юстиции соответствующего областного либо Минского городского исполнительного комитета отказало в даче разрешения на перемену фамилии, собственного имени, отчества, то гражданин вправе обжаловать его в суде.

После того, как вы поменяли свою фамилию, имя либо отчество, необходимо поменять и документы. Галина Осадченко, заместитель начальника отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД г. Минска:

В течение месяца он обязан обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства для того, чтобы поменять свой паспорт гражданина Республики Беларусь. Для этого он должен сфотографироваться, оплатить госпошлину – одну базовую и предоставить свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении свое, если есть дети – свидетельства о рождении детей.