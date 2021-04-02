Начинается рассеивание вредоносных заболеваний. Чем и когда обрабатывать растения, чтобы был хороший урожай?

Первые теплые недели весны – самое время подумать про обработку сада. Своевременное опрыскивание плодовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей поможет получить здоровый урожай, а внимание декоративным, в том числе хвойным растениям, сохранит садовые композиции красивыми и ухоженными.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

Гораздо проще предотвратить развитие болезни, нежели потом справляться с ее последствиями. И здесь очень важно выбрать момент. Дело в том, что практически все возбудители болезней приурочивают свое рассеивание, заражение к каким-то определенным важным для них фазам развития растения-хозяина. И самая первая фаза – это набухание почек. Когда раздвигаются почечные чешуи и на белый свет появляются совершенно молоденькие, ничем не защищенные листики – именно в этот момент, это критический момент для обработок, начинается рассеивание таких вредоносных заболеваний, как парша, различные пятнистости, раковые болезни коры древесины наших плодовых, дырчатые пятнистости на наших косточках. В этот момент, если мы грамотно проведем обработку, мы способны будем сдержать развитие болезни в течение сезона.

Непредсказуемая погода – еще один фактор, который обязательно надо учитывать, планируя работу по опрыскиванию сада. Дело в том, что эффективность большинства препаратов напрямую зависит от показаний термометра. И нередко, когда в нужный период температура хоть и положительная, но невысокая. Юлия Кондратенок:

Не все фунгициды действуют при таких низких температурах. Обычно весной мы рекомендуем использовать препараты меди, которые начинают работать при температуре уже плюс пять, плюс шесть градусов, а также такие низкотемпературники, как хорус. Хорошо действуют в это время и препараты меди, особенно если у вас растут растения, восприимчивые к мучнистой росе – это крыжовники, розы, яблони. Здесь можно использовать препараты серы, такие как ПСК – полисульфаты калия, коллоидная сера для опыления. Плюс препараты серы способны сдерживать распространение таких опасных вредителей, как плодовые клещики, которые способны очень серьезно навредить нашим яблоням и грушам.

Но одной обработки сада недостаточно. Когда же лучше провести следующее опрыскивание? Четких дат не существует. Специалисты уверяют, все зависит от погоды – важно следить за развитием растений.

Юлия Кондратенок:

Если взять на примере яблони и груши, это развертывание почек, появление первых листочков и бутонов – в этот момент активизируются еще и вредители, например, цветоеды. Если не провести в это время опрыскивание инсектицидами от цветоедов, мы можем потерять изрядную часть урожая. Я думаю, многие из нас видели бутончики, которые вот-вот уже должны раскрыться, но они засыхают. И когда мы снимаем лепесточки, видим там внутри все выедено и лежит личинка этого самого цветоеда, она уже все скушала. Именно к периоду выдвижения бутонов, можно приурочить обработку от насекомых-вредителей и опять же повторить обработку, если вы выращиваете восприимчивые сорта, от грибковых болезней.