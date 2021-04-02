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Посмотрите, как аккуратно. Сотрудники МЧС взорвали в Пинске гигантскую трубу

02 апреля 2021 08:05
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Новости Беларуси. Видео от белорусского МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как аккуратно. Сотрудники МЧС взорвали в Пинске гигантскую трубу-1

Такие кадры чаще встречаются в фильмах. Сотрудники Республиканского отряда специального назначения «Зубр» взорвали в Пинске 90-метровую трубу. 

Посмотрите, как аккуратно. Сотрудники МЧС взорвали в Пинске гигантскую трубу-4

Объект располагался на территории промышленного узла в западной части города.

Посмотрите, как аккуратно. Сотрудники МЧС взорвали в Пинске гигантскую трубу-7

Сложность операции заключалась в том, что труба была расположена вблизи крупных зданий. Потребовался ювелирный расчет.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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