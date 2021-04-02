Посмотрите, как аккуратно. Сотрудники МЧС взорвали в Пинске гигантскую трубу

Новости Беларуси. Видео от белорусского МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Видео от белорусского МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие кадры чаще встречаются в фильмах. Сотрудники Республиканского отряда специального назначения «Зубр» взорвали в Пинске 90-метровую трубу.
Объект располагался на территории промышленного узла в западной части города.
Сложность операции заключалась в том, что труба была расположена вблизи крупных зданий. Потребовался ювелирный расчет.