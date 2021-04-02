«Мы родные друг другу люди». Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России проходит в Витебской области

Новости Беларуси. О дружественных отношениях Минска и Москвы 2 апреля говорят и представители молодежи двух стран. Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России, посвященный Дню единения наших народов, проходит в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча объединила общественных деятелей, молодых руководителей, депутатов. Утром участники форума встретились в знаковом месте – мемориальном комплексе «Рыленки», где присоединились к патриотическому проекту «Память сердца».

В Рыленках захоронены 10 тысяч советских солдат, каждый десятый из них – уроженец Смоленщины. Память погибших воинов почтили минутой молчания. К подножию мемориала участники форума возложили цветы и зажженные лампады.

Наталья Байдо, член Молодежного парламента Национального собрания Беларуси:

Данная площадка очень символичная, потому что мы еще раз имеем возможность вспомнить те страшные страницы нашей истории и рассказать также нашим братьям-россиянам, что происходило на нашей земле непосредственно. И еще раз все это вспомнить.

Анастасия Бышевская, член Общественной палаты Смоленской области (Россия):

Первостепенно сейчас для развития наших государств, для того, чтобы у нас было будущее, хранить память об этой великой войне. Во-первых, потому что люди, которые завоевали для нас свободу, дали нам шанс и возможность развиваться. А во-вторых, для того, чтобы наши народы так же существовали и развивались дальше совместно, в дружбе. Мы действительно не просто соседи, мы родные друг другу люди.