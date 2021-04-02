«Мы родные друг другу люди». Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России проходит в Витебской области
Новости Беларуси. О дружественных отношениях Минска и Москвы 2 апреля говорят и представители молодежи двух стран. Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России, посвященный Дню единения наших народов, проходит в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча объединила общественных деятелей, молодых руководителей, депутатов. Утром участники форума встретились в знаковом месте – мемориальном комплексе «Рыленки», где присоединились к патриотическому проекту «Память сердца».
В Рыленках захоронены 10 тысяч советских солдат, каждый десятый из них – уроженец Смоленщины. Память погибших воинов почтили минутой молчания. К подножию мемориала участники форума возложили цветы и зажженные лампады.
Наталья Байдо, член Молодежного парламента Национального собрания Беларуси:
Данная площадка очень символичная, потому что мы еще раз имеем возможность вспомнить те страшные страницы нашей истории и рассказать также нашим братьям-россиянам, что происходило на нашей земле непосредственно. И еще раз все это вспомнить.
Анастасия Бышевская, член Общественной палаты Смоленской области (Россия):
Первостепенно сейчас для развития наших государств, для того, чтобы у нас было будущее, хранить память об этой великой войне. Во-первых, потому что люди, которые завоевали для нас свободу, дали нам шанс и возможность развиваться. А во-вторых, для того, чтобы наши народы так же существовали и развивались дальше совместно, в дружбе. Мы действительно не просто соседи, мы родные друг другу люди.
Сегодня участники форума соберутся за круглым столом – пройдет открытый диалог. В программе также посещение Дубровенского льнозавода и местного историко-краеведческого музея. Завершится встреча концертом «Две сестры – Беларусь и Россия».